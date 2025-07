Un certain compagnon à quatre pattes vient mettre la pagaille sur le moteur de recherche. Image: Imago

Il se passe quelque chose d'étrange avec cette recherche Google

A l'occasion du très attendu film Superman de James Gunn, Google a décidé de personnaliser sa page de recherche dédiée au plus célèbre des super-héros.

Plus de «Société»

Les Studios DC reviennent en force au cinéma avec Superman, le premier opus de ce qui sera leur nouvel univers étendu, après le succès plus que mitigé de leur dernière tentative, ayant elle aussi commencé avec le super-héros kryptonien en 2013.

Autrefois dirigé par Zack Synder, ce reboot du DCEU (DC extended universe) sera cette fois-ci piloté par le très en vogue réalisateur James Gunn, habitué des adaptations de comics sur grand écran, et que l'on connaît notamment pour ses succès au sein de l'écurie Marvel, avec des films comme la trilogie des Gardiens de la Galaxie ou DC avec le second volet de The Suicide Squad.

Mais que se passe-t-il avec Google?

Pour la sortie de ce très attendu Superman avec David Corenswet dans le rôle principal, ce mercredi, en Suisse, Google a décidé d'ajouter un petit détail ludique sur sa page dédiée au film.

En effet, si vous effectuez une recherche sur Google avec pour seul mot-clé «Superman», vous constaterez qu'un étrange bouton orange affichant une patte de chien apparaît en bas de la page.

Un gros et très inhabituel bouton rond orné d'une patte de chien apparaît en bas de l'écran. Image: Screenshot Google

Une fois pressé, ce bouton lancera la bande originale du film et fera apparaître une patte de chien au centre de l'écran, laquelle laissera une trace. Vous pourrez désormais indiquer à Krypto (le chien de Superman) où poser apposer la prochaine empreinte.

La patte de Krypto laissera tantôt une marque classique et tantôt le logo du célèbre super-héros. Si vous souhaitez reprendre le contrôle de votre navigateur après l'avoir recouvert de salissures et d'emblèmes, une croix vous permettra de nettoyer la page et de réactiver l'ensemble des liens.

Découvrez un exemple de l'animation ici! capture: watson

(ysc)