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Une nouvelle espèce de requin fantôme découverte au Costa Rica

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Des chercheurs costariciens ont annoncé avoir découvert dans l'océan Pacifique ce qu'ils pensent être une nouvelle espèce de requin fantôme.Image: Shutterstock
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Une nouvelle espèce de requin fantôme découverte au Costa Rica

Une équipe de scientifiques costariciens pense avoir identifié une quatrième espèce de requin fantôme. Observée au large du Costa Rica, elle présente des caractéristiques physiques et génétiques inédites.
04.07.2026, 06:4704.07.2026, 06:47

Des chercheurs costariciens ont annoncé avoir découvert dans l'océan Pacifique ce qu'ils pensent être une nouvelle espèce de requin fantôme, doté d'un nez plus court et d'un corps plus sombre que ceux des espèces déjà connues.

Jusqu'à ce jour, trois espèces de requin fantôme avaient été recensées en Afrique du Sud, à Taïwan, en Australie, au Japon et dans l'océan Atlantique, entre le Groenland et le Brésil.

L'espèce découverte à proximité du cap Blanco et de l'île del Caño «est la seule (de requin fantôme) connue sur la côte de l'Amérique centrale», a déclaré Arturo Angulo Sibaja, professeur et chercheur à l'École de biologie de l'Université du Costa Rica.

Elle présente un nez «plus court», un «motif de coloration plus sombre» et une épine de la nageoire dorsale «beaucoup plus longue», a détaillé l'expert. Les analyses génétiques montrent que «les organismes du Costa Rica n'ont aucun contact sur le plan reproductif» avec les espèces connues jusqu'à présent, a-t-il ajouté.

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Cependant, ils ressemblent à des spécimens observés près du Pérou et du Chili, ce qui nécessite des analyses comparatives supplémentaires pour déterminer s'il s'agit de la même espèce, a expliqué Angulo.

«Il est très probable que cette quatrième espèce présente une distribution plus large le long de la côte (Pacifique) de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud», a-t-il estimé.

Les requins fantômes, aussi appelés chimères, sont liés aux requins et aux raies et disposent d'un squelette cartilagineux. Ils se nourrissent de crustacés à des profondeurs pouvant atteindre quelque 2600 m. Bien qu'ils soient apparentés aux requins, ces animaux se sont séparés génétiquement de leurs parents il y a près de 400 millions d'années. (tib/ats)

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