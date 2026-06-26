La lune sera spécialement proche de l'horizon. Keystone

Voici ce qui rend la pleine lune de juin si spéciale

Ce lundi soir, la pleine lune se lèvera sur la Suisse. Voici ce qu'il faut savoir sur la pleine lune de juin 2026.

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La pleine lune du mois de juin sera un délicieux spectacle pour ce début d'été. Dans la nuit du lundi 29 au mardi 30 juin, la «Lune des fraises» atteindra son maximum à 1h57.

Contrairement à ce que son nom pourrait laisser croire, notre satellite ne prendra pas une teinte rouge ou rose. Cette appellation provient des peuples autochtones d'Amérique du Nord, qui associaient la pleine lune de juin à la période de récolte des fraises sauvages.

Pourquoi la pleine lune du 29 au 30 juin est particulière

Cette pleine lune sera la première après le solstice d'été du 21 juin. Résultat: vue depuis la Suisse, elle suivra une trajectoire particulièrement basse au-dessus de l'horizon. Elle apparaîtra donc plus proche des paysages et des montagnes, ce qui peut donner l'illusion qu'elle est plus grande qu'à l'accoutumée, même si sa taille réelle ne change pas.

Dans l'hémisphère sud, c'est l'inverse: elle monte plus haut que la plupart des autres pleines lunes de l'année.

Comment l'observer en Suisse romande

Même si le moment précis de la pleine lune est fixé à 1h57, il ne sera pas nécessaire de veiller jusque-là. La Lune semblera pleinement éclairée dès son lever lundi soir et conservera pratiquement le même aspect jusqu'au mardi matin.

Pour profiter du spectacle, privilégiez un endroit dégagé, avec une bonne vue vers l'horizon est au moment de son lever, puis vers le sud au fil de la nuit. Les régions peu touchées par la pollution lumineuse – comme le Jura, les Préalpes ou les Alpes – offriront naturellement les meilleures conditions d'observation.

Pourquoi parle-t-on de «Lune des fraises» en juin?

Chaque pleine lune de l'année possède un nom traditionnel. Celle de juin est surnommée «Lune des fraises», en référence à la saison de cueillette des fraises sauvages en Amérique du Nord. D'autres cultures lui donnent également des noms comme «Lune des roses», «Lune chaude» ou encore «Lune du miel», tous liés au début de l'été. Mais, contrairement à la lune des fraises, l'appellation «lune de miel» pourrait effectivement avoir un lien avec la couleur de notre satellite: comme la pleine lune se tient assez bas sur l'horizon autour du solstice d'été du 21 juin, elle peut paraître légèrement jaunâtre. Après ce rendez-vous, la prochaine pleine lune aura lieu le 29 juillet 2026. (hun)