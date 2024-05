Ces manchots ont tellement fait caca que c'était visible de l'espace

Les manchots empereurs sont la plus grande des 18 espèces de manchots connues. Ils vivent en Antarctique et ont de nombreux traits qui les aident à combattre le froid. Cela inclut leur mode de vie, qui signifie travailler et vivre ensemble dans des colonies pour se réchauffer. De plus, les manchots empereurs se blottissent la nuit et pendant les tempêtes et changent constamment de position afin qu'aucun manchot ne reste face au froid trop longtemps. Les manchots empereurs sont d'excellents plongeurs, la plongée mesurée la plus profonde étant de 564 mètres, presque deux fois plus profonde que la hauteur de la tour Eiffel.