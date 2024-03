Vidéo: watson

On a découvert de nouvelles espèces mystérieuses

Quelques semaines seulement après la découverte de plus d'une centaine de d'espèces dans la mer au large du Chili, une expédition au large de la Nouvelle-Zélande a découvert un nombre tout aussi élevé d'espèces marines.

Lancé en 2023, le programme Ocean Census a pour but d'explorer les fonds marins à la découverte de la biodiversité. Une initiative qui s'est avérée payante puisque les biologistes ont découvert des dizaines de nouvelles espèces au large de la Nouvelle-Zélande. Les recherches ont eu lieu dans une fosse océanique nommée «Bounty Trough», une faille longue de 800 kilomètres et pouvant atteindre jusqu'à 5 000 mètres de profondeur selon les endroits. C'est une zone isolée et orageuse située à l'est de l'île sud de la Nouvelle-Zélande.

L'expédition de 21 jours a pris place dans le navire de recherche Tangaroa, qui porte le nom du dieu de la mer pour les Maoris de Nouvelle-Zélande. La vingtaine de scientifiques à bord a pris des photographies sous-marines, a cartographié la topographie des fonds et a capturé des spécimens. Sur les 1800 échantillons récoltés, les chercheurs auraient découvert, selon les premières évaluations, une centaine de nouvelles espèces.

Ces deux spécimens mystérieux pourraient être une nouvelle espèce d'octocoralliaires, selon le Dr Michela Mitchell, taxonomiste au Queensland Museum Network. Image: NIWA

Les chefs d'expédition sont déjà convaincus d'avoir découvert plusieurs nouvelles espèces. Celles-ci incluent de nombreux mollusques, au moins trois nouvelles espèces de poissons, un nouveau genre de corail et une découverte mystérieuse qui pourrait être un nouveau groupe de calmars.

Des travaux de laboratoire visant à confirmer les résultats sont en cours à l'Agence pour l'environnement marin (NIWA) ainsi qu'au musée national néo-zélandais Te Papa Tongarewa où des taxonomistes vont pouvoir décrire, classifier et nommer officiellement les espèces trouvées dans les échantillons.

Seulement 10 % des espèces existantes ont été découvertes

Aujourd’hui, les scientifiques estiment avoir découvert un peu plus de 10% des espèces existantes. On estime qu’il existe 2,2 millions d’espèces dans nos oécans; à ce jour, environ 240 000 ont été répertoriées.

Récemment, une centaine de nouvelles espèces marines ont aussi été découvertes au large des côtes chiliennes par une équipe scientifique du Schmidt Ocean Institute en Californie durant l'exploration de quatre monts sous-marins. Ces deux expéditions montrent à quel point nos océans restent encore bien mystérieux. Alors qu'ils couvrent plus de 70% de la surface de la Terre, seulement 5% d'entre eux ont été explorés à ce jour.