Des vidéos filmées en Espagne montrent des vacanciers dans des hôtels se ruer sur les transats dès le matin afin de s’en assurer un pour la journée.

Encore un petit village de pêcheurs dans les années 1960, Benidorm est aujourd’hui l’une des destinations de vacances les plus populaires d’Espagne. Située sur la célèbre Costa Blanca, cette station balnéaire, entre Alicante et Valence, est réputée pour sa vie nocturne animée et ses hôtels all inclusive, qui offrent tout ce qu’un vacancier peut désirer.

Sauf qu'à Benidorm, la journée de détente se mérite et certains vacanciers transforment piscines et plages en épreuve olympique avec des courses à la chaise longue.

Dès l’aube, dans l’attente de l’ouverture des zones de baignade, les vacanciers se transforment en compétiteurs impitoyables, prêts à tout pour s’emparer de leur chaise longue préférée dans l’un des nombreux hôtels qui pullulent dans la station balnéaire. Les vidéos de ces «compétitions estivales» envahissent les réseaux sociaux, souvent accompagnées du hashtag #sunbedwars — autrement dit, la guerre des transats.

Des gratte-ciel et des plages, bienvenue dans ce cadre «idyllique». Diego Delso

Destination accessible via des vols low-cost, Benidorm est devenue un épicentre du tourisme de masse à petit budget. Attirant notamment une importante clientèle britannique, la ville se remplit de touristes festifs qui déambulent le long de ses larges avenues bordées d’immeubles, de commerces et de terrasses, s’étirant sur plus de cinq kilomètres de côte.

Benidorm s’est hissée à la cinquième place des destinations les plus fréquentées d’Espagne, avec plus de 16 millions de nuitées par an — un chiffre qui pourrait expliquer en partie la pénurie chronique de chaises longues.

