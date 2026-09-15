Certaines nouveautés nécessitent un téléphone récent ou ne sont disponibles que dans certaines régions. Image: imago-images.de

iOS 27 débarque: voici ce qui change sur votre Iphone

Apple a commencé le déploiement de son iOS 27 ce lundi. La mise à jour comporte plusieurs fonctionnalités et retouches de design, d’une Siri dopée à l’IA à des améliorations moins flagrantes pour les applications du quotidien.

Marco Tito Aronica

Plus de «Société»

Avec iOS 27, Apple élargit considérablement les fonctionnalités proposées sur les iPhone récents. Au cœur de cette version: un assistant vocal IA entièrement repensé.

Siri AI avec iOS27

La mise à jour iOS 27 introduit une version nettement plus évoluée de Siri: Siri AI repose sur l’intelligence artificielle, gagne en puissance et se déploie dans davantage d’applications. S’y ajoutent des fonctionnalités Apple Intelligence, comme la génération d’images photoréalistes, de nouveaux outils pour les images et les raccourcis, ainsi que la création automatique de descriptions de vidéos. Il faut toutefois posséder au minimum un iPhone 15 Pro pour en bénéficier. Pour les modèles plus anciens, tant pis.

Selon Apple, Siri AI est dans un premier temps disponible exclusivement en anglais et sera progressivement enrichie.

Pour l'heure, ces fonctionnalités basées sur l’IA ne sont pas accessibles dans les pays de l’Union européenne, Apple étant engagé dans une procédure d’examen réglementaire. Reste à savoir si et quand les utilisateurs de l’Union européenne accèderont à Siri AI et aux autres fonctionnalités.

Un design remanié: Liquid Glass

Avec iOS 27, Apple affine le design baptisé Liquid Glass, déjà introduit dans la version précédente. Les icônes des applications apparaissent plus nettes et plus détaillées, tandis que l’interface graphique offre davantage de contraste. Un curseur permet en outre de régler la transparence et la teinte.

Performances «nettement améliorées»

Apple met en avant des gains de performances du système. Selon le groupe technologique américain, les applications démarrent jusqu’à 30% plus rapidement, les photos s’affichent jusqu’à 70% plus vite dans la galerie et les transferts AirDrop sont accélérés jusqu’à 80%.

Ces optimisations concernent différents éléments du système d’exploitation. Tous les modèles à partir de l’iPhone 11 ainsi que l’iPhone SE dès la deuxième génération peuvent recevoir la mise à jour.

iPhone Handoff, mais...

Autre point: la fonction «iPhone Handoff» permet de passer d’un appareil à un autre en conservant son numéro de téléphone.

Cette fonctionnalité nécessite toutefois un opérateur mobile compatible. Actuellement, aucun opérateur mobile suisse ne figure dans les notes officielles d’Apple.



En Allemagne, l’option coûte 5 euros supplémentaires par mois. D’autres opérateurs prévoient de la proposer ultérieurement. Elle intéressera surtout les personnes qui utilisent un appareil pour le travail et un autre dans leur vie privée.

Meilleur partage dans «Localiser»

La mise à jour offre aussi davantage de souplesse dans l’application «Localiser»: outre les durées prédéfinies, il est désormais possible de fixer une durée personnalisée ou une date de fin. Le partage peut également être suspendu jusqu’à la fin de la journée pour certains contacts, sans que l’autre personne en soit informée.

CarPlay: des vidéos à l’arrêt

Avec iOS 27, le logiciel automobile CarPlay permet, dans certains véhicules neufs, de diffuser des vidéos sur le système embarqué via AirPlay. Les développeurs peuvent également proposer leurs propres apps CarPlay intégrant des contenus. La lecture ne fonctionne toutefois que lorsque le véhicule est stationné.

Quelle compatibilité?

La mise à jour concerne l’iPhone 11 et les plus récents. Les principales fonctionnalités d’IA nécessitent toutefois au minimum un iPhone 15 Pro.

La liste des téléphones compatibles comprend notamment toutes les générations à partir de l’iPhone 11, l’iPhone SE dès la deuxième génération ainsi que les tout derniers modèles d’iPhone 18.

Disponibilité et autres nouveautés

iOS 27 a été lancé lundi soir en Suisse. En parallèle, Apple publiera d’importantes mises à jour pour ses autres systèmes, notamment iPadOS, macOS et watchOS. Au total, l’entreprise recense plus de 250 nouveautés, améliorations et ajustements.

Ce qui change avec la toute nouvelle

(dsc/traduit de l'allemand par Valentine Zenker)