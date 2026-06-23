La Loterie romande annonce que le jackpot de l'Eurodreams est tombé

Le gain suprême de l'Eurodreams, un ou une veinarde remporte 22 000 francs par mois pendant 30 ans.

Plus de «Société»

Une personne chanceuse a décroché le gros lot à l'Eurodreams lundi soir. Elle a gagné une rente mensuelle de 22 222 francs durant 30 ans, en cochant les six bons numéros 4, 10, 14, 15, 29 et 37, ainsi que le numéro spécial «dream» 3, a annoncé la Loterie romande.

Le pactole a été remporté dans l'un des huit pays européens proposant ce jeu. En Suisse, Eurodreams est exploité par la Loterie romande et par Swisslos côté alémanique.

Le deuxième rang de gain, obtenu avec six numéros gagnants mais sans le numéro «dream», propose une rente mensuelle de 2222 francs durant cinq ans. Le tirage du jeu est effectué les lundis et jeudis soir.

MISE EN GARDE



L'addiction au jeu est un trouble psychique reconnu par l'Organisation mondiale de la santé: les jeunes de 18 à 29 ans sont les plus touchés. Vous vous inquiétez quant à votre relation aux jeux d'argent ou celle de vos proches? Les jeux d'argent et de hasard sont dangereux: risque d'addiction élevé, perte d'argent, conflits familiaux...L'addiction au jeu est un trouble psychique reconnu par l'Organisation mondiale de la santé: les jeunes de 18 à 29 ans sont les plus touchés. Vous vous inquiétez quant à votre relation aux jeux d'argent ou celle de vos proches? Vous pouvez trouver de l'aide.

(sda/ats)