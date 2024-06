La pleine lune du 25 janvier est la première de l'année 2024. Images: imago-images

Cette pleine lune sera glaciale, mais c'est positif

En Suisse, la pleine lune aura lieu ce 25 janvier et sera à son apogée à 18h54. Ce sera la «Lune du froid glacial», ou celle du loup, ambiance.

Quand aura lieu la pleine lune en janvier?

Chaque mois, ou presque, c'est pareil: on a droit à une pleine lune. Elle est toujours associée à une mythologie particulière, à des événements, à des rites auxquels on adhère ou non. Et ce 25 janvier ne fera pas exception.

C'est quoi déjà une pleine lune? La pleine lune se produit lorsque la face visible de la Lune, depuis la Terre, apparaît entièrement illuminée par le Soleil. La pleine lune est le contraire de la nouvelle lune.

Que faut-il savoir sur la pleine lune du 25 janvier

La pleine lune du 25 janvier est la première de l'année et est à ce titre associée aux idées de renouveau et de commencement, au sens large. Elle est aussi souvent nommée «pleine lune du loup». On raconte que ces carnassiers, célébrés ou redoutés dans nos folklores millénaires, hurleraient plus fort au cours de cette nuit.

Cette pleine lune étant celle du milieu de l'hiver, on lui prête aussi volontiers le statut d’obstacle à passer, on lui accorde les notions d’endurance ou de survie. Ce qui fait écho au deuxième surnom qu'on lui donne: la «lune du froid glacial».

Toutefois, cette lune située en Lion, signe considéré chaud et positif, devrait ainsi apporter la joie et l'excitation dans le renouveau pour tous, mais pour les signes de feu particulièrement: bélier, sagittaire et lion.

Comment observer la pleine lune du 25 janvier 2024?

Elle sera à son apogée à 18h54. Etant donné ses surnoms, on vous déconseille (si vous avez peur des loups) de vous rendre dans ces cantons 👇.

Dans le cas contraire, il convient de vous habiller très chaudement si vous mettez le nez dehors: «froid glacial» oblige. Et sinon, n'oubliez pas de bien fermer les volets quand vous vous coucherez.

(hun)