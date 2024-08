Que ce soit les stars, comme Rachel McAdams à gauche, ou les influenceuses Body Positive comme Fenella Fox, les femmes arborent de plus en plus leurs poils. instagram bustle/fenellascorner

Les poils sous les bras, riment-ils avec manque d'hygiène?

Rasoir, cire, épilateur, il existe de nombreuses méthodes pour faire disparaître les poils. Mais faut-il vraiment supprimer ceux que l'on a aux aisselles? Ont-ils un impact sur notre odeur de transpiration?

Melanie Rannow / t-online

Laisser les poils des aisselles? Les femmes (plus que les hommes) ne se sentent souvent pas à l'aise de le faire. Elles sont 82% à enlever ou raccourcir leurs poils dans cette zone. C'est ce que montre un sondage récent commandé par le site Galaxus, pour lequel des personnes ont été interrogées en Allemagne, en Autriche, en Suisse, en Italie et en France. 48% des hommes font de même.

Fenella Fox est mannequin Body Positive. Elle est fière d'arborer ses poils sous les bras. instagram fenellascorner

Certains estiment que ce n'est pas hygiénique, d'autres portent leurs poils consciemment et avec fierté. Quelles que soient les motivations, on répond ici à toutes les questions que vous vous posez à ce sujet.

Est-ce qu'ils ont une fonction?

Les poils sous les bras sont le vestige d'une époque où nous étions plus poilus qu'aujourd'hui. Mais ils ont aussi une fonction importante: aider le corps à réguler la température.

«Par le biais de la transpiration, ces poils génèrent une sorte de froid par évaporation qui aide ensuite à réguler et à réduire la température du corps en été» Sabine Stangl, dermatologue

En outre, les poils sous les aisselles peuvent atténuer le risque d'eczéma par frottement et d'inflammation. Et ils contribuent à l'envoi de substances sexuellement attirantes (là, on a votre attention).

Ont-ils un effet sur l'odeur de transpiration?

Ce n'est pas la sueur elle-même qui sent mauvais puisqu'elle est inodore. Selon les dermatologues, l'odeur dérangeante caractéristique n'apparaît que lorsque des bactéries commencent à décomposer la sueur.

La colonisation bactérienne dans une aisselle poilue est différente et nettement plus forte que dans une aisselle rasée. C'est pourquoi: «L'odeur peut effectivement être plus intense qu'en l'absence de pilosité», déclare la doctoresse.

Le saviez-vous? Les poils des aisselles poussent exactement comme tous les autres: un peu plus vite en été qu'en hiver et environ un centimètre par mois.

Vaut-il donc mieux se raser?

C'est une décision que chacune et chacun prendra pour soi-même, mais en règle générale, on l'aura compris, moins il y a de poils sous les aisselles, moins il y a de colonisation bactérienne. Les odeurs de transpiration seront donc moindres, ce qui signifie qu'il faudra utiliser moins de déodorant.

Selon les dermatologues, les aisselles épilées permettent en outre de mieux nettoyer la peau sous les bras. Les squames (lamelles de peau sèche qui se détachent) ne restent en effet pas accrochées entre les poils. Le rasage peut également permettre de réduire les taches de sueur sur les vêtements.

Quelle est la quantité normale de transpiration?

Lorsqu'une personne transpire beaucoup et de manière incontrôlée, les médecins parlent d'«hyperhidrose». La transpiration pathologique désigne, elle, la production de sueur alors que cela n'est pas nécessaire, par exemple lorsqu'il fait froid ou au repos. De même, lorsque la sueur dégouline du corps et humidifie habits et chaussures, il faut y voir des signes d'hyperhidrose.

Comment «rester frais» même lorsqu'il fait chaud?

Poilu ou non, il est important de se laver régulièrement sous les bras, de préférence avec un savon doux. En cas de transpiration, les bactéries n'auront ainsi pas le temps de s'accumuler et vous n'accommoderez pas vos congénères avec votre odeur.

Et puis, n'oublions pas le déodorant - que ce soit sous forme de spray, de bille, de stick ou de crème. Attention à ne pas l'appliquer si on a déjà sué. Si c'est le cas, il est nécessaire de se laver et de se sécher les aisselles au préalable - surtout si elles sont poilues. Sans quoi, les poils ne feront que coller ensemble la sueur et le déodorant.

En cas de transpiration accrue, les lingettes ou les crèmes dites antitranspirantes peuvent également aider. Elles réduisent non seulement l'odeur, mais aussi la sécrétion du liquide.

(Adaptation française: Valentine Zenker)

