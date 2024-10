Des membres de la Fédération Suisse de Pêche (FSP) brandissant une banderole avec l'inscription «Les pêcheurs créent un habitat». Image: facebook

L'équipe suisse de pêche s'est fait dépouiller en France

Les 21 et 22 septembre, Béthune a accueilli la 70ᵉ édition des Championnats du monde des nations de pêche. Cependant, tout ne s'est pas passé comme prévu pour l'équipe suisse.

Le Championnat du monde de pêche laissera un goût amer aux Suisses, et ils ne sont pas près de l'oublier. En cause: le cambriolage de trois de leurs bus, avec une très grande partie du matériel emportée, rapporte Le Quotidien Jurassien.

Cambriolage sans dégât

L’équipe de Suisse de pêche au coup a rencontré des difficultés, et pas des moindres. Alain Christe, pêcheur à Bassecourt, raconte à nos confrères:

«Les véhicules ont été ouverts grâce à un système électronique, sans causer de dommages aux portes ni aux vitres. Les voleurs nous ont dérobé pour un montant de 50 000 euros de matériel. Le lendemain matin, nous nous sommes rendus à la gendarmerie pour porter plainte».

En plus du véhicule d’Alain, deux autres bus ont été pris pour cible. Ce dernier explique: «J'ai dû prêter le peu de matériel qui me restait à Gilberto pour compléter son équipement».

En clair: il se retrouve sans équipement dans un endroit où cohabitent de nombreux poissons comme des gardons, des brèmes et des gobies.

«J’ai donc passé tout le week-end à coacher»

Et sur le podium?

Pour cette édition, l'équipe suisse était constituée de cinq membres dont:

Gilberto Belgrado (JU)

Jean-Jacques Iseli (JU)

Guillaume Gruber (VS)

Daniel Ceberg (Alémanique)

Thomas Baggenstos (Alémanique)

Résultat: l'équipe helvétique a terminé à la 20e place sur les 27 équipes participantes. Le podium était occupé par la Croatie en première position, suivie de l'Italie et de la France.

Au niveau des performances individuelles: les Jurassiens se sont distingués comme les meilleurs Suisses. Iseli a terminé 40ᵉ au général (2ᵉ et 40ᵉ dans ses sections) et Belgrado 53ᵉ (7ᵉ et 5ᵉ), tandis que Gruber a fini 57ᵉ. En revanche, les pêcheurs alémaniques ont eu des difficultés, finissant respectivement 111ᵉ et 112ᵉ.

C'est le Hongrois Laszlo Csillag qui a remporté la compétition surpassant 120 participants.

Le Jura en tête

Le pêcheur Tanguy Lachat (Bassecourt) est en tête du classement individuel, tandis que Pêche Compétition Jura domine la compétition par équipes.

Rendez-vous ce week-end pour les deux dernières manches du Championnat de Suisse 2024.