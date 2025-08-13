Le portrait d'une famille d'entrepreneurs. Image: hot taco

Il invente un jeu de cartes à 7 ans et devient millionnaire

A 7 ans, Alex Butler a inventé un jeu de cartes nommé «Taco vs Burrito». Quelques années après, le voilà millionnaire. Zoom sur une «success story» à l'américaine.

Du haut de ses sept ans, Alex Butler a imaginé un jeu de cartes que ses parents l'ont aidé à créer et à mettre en vente sur Amazon. «Taco vs. Burrito» a généré plus d'un million de dollars de revenus dès la première année.

Sept ans plus tard et face au succès de leur création, la famille vient céder les droits à la société Playmonster. Le montant de la transaction n'a pas été divulgué, mais il devrait se chiffrer en millions. Car il existe déjà deux extensions pour ce jeu à 20 dollars. Selon un article de Fortune, Playmonster a annoncé qu'elle développera encore le jeu de stratégie et sortira une édition collector.

Le but «Taco vs. Burrito»? Composer le meilleur taco ou burrito grâce à des ingrédients, des modificateurs, des cartes action et des jokers. Certaines cartes comme la «Mal au ventre» font perdre des points. Le joueur avec le plus de points dans son repas l'emporte.

La boîte s'est vendue à plus d'un million d'exemplaires. Image: hot taco

Une famille qui a le sens des affaires

Le jeune entrepreneur n'est pas triste d'avoir laissé son bébé à d'autres. Il n'avait de toute façon pas l'intention d'en faire son métier, a-t-il déclaré au Seattle Times.

«Je ne m'y suis jamais vraiment attaché. Ce n'est pas très important pour moi. Je voulais simplement en tirer un maximum d'argent»

Et d'ajouter que l'idée lui était venue par hasard dans son enfance. A l'époque, il n'aimait ni les tacos ni les burritos, mais il jouait énormément en famille au jeu «Exploding Kittens». Une famille, justement, qui a le sens des affaires. La mère, Leslie Pierson, se décrit comme une entrepreneuse et a contribué à plusieurs projets. Parmi eux, un concept qu'elle a présenté en 2016 pour «Shark Tank», la version américaine de «Qui veut être mon associé?».

25 000 dollars pour démarrer

C'est d'ailleurs elle qui a aidé son fils à trouver une mise de départ. Elle a cherché des financements en ligne pour la production des cartes. En l'espace d'une journée, 1000 dollars ont été récoltés. Une présentation au salon Comic Con s'est aussi avérée bénéfique. Rapidement, le capital a atteint 25 000 dollars. La famille a alors fondé sa propre entreprise: Hot Taco, avec Alex comme actionnaire majoritaire.

Elle a ensuite mis le jeu sur Amazon. La première édition s'est vite écoulée, tout autant que la deuxième. Mais, rapidement, la petite famille a été submergée de travail. Alex Butler et ses parents se sont donc mis en quête d'un acheteur. Playmonster leur est apparu comme le partenaire idéal, car compétent en matière de jeux de cartes.

Selon le Seattle Times, le créateur de «Taco vs. Burrito» mûrit déjà de nouvelles idées. Ses ambitions: la production musicale et les jeux vidéo. Il ne s'imagine pas faire carrière dans les cartes ni avoir un travail classique de huit heures par jour. Avant toute chose, il explique avoir besoin de vacances avec ses proches.

(Traduit et adapté par Valentine Zenker)