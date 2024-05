Meryl Streep honorée à Cannes

Aussi à l'aise dans le mélo - «La maîtresse du lieutenant français» (1981) - elle est inoubliable en rescapée de la Shoah dans «Le Choix de Sophie» (2e Oscar) et en Karen Blixen dans «Out of Africa» (1985). C'est d'ailleurs sur la musique du film de Sydney Pollack qu'elle a fait son entrée sur scène.

«Tu as changé notre façon de voir les femmes dans le monde du cinéma (...) tu nous as donné une nouvelle image de nous-mêmes», a déclaré sans pouvoir retenir ses larmes l'actrice Juliette Binoche avant de remettre à Meryl Streep la palme honorifique.

Nosferatu se répand: cette araignée cannibale est-elle dangereuse?

L'araignée Nosferatu se répand en Suisse. Elle peut mordre et a une taille impressionnante. Mais est-elle dangereuse? Une arachnologue nous dit de quoi est réellement capable cette petite bête.

Huit pattes, huit yeux. Lorsqu'une grosse araignée comme la Nosferatu court sur un mur de la salle de bains le matin, c'est la frayeur garantie. Nosferatu comme le vampire du film de Friedrich Murnau, sorti en 1922. Avec un tel nom, rien d'étonnant à ce que l'on raconte des choses horribles sur cet arachnide. On dit notamment que cette Zoropsis spinimana mord les humains et les chiens, qu'elle est venimeuse, dangereuse et bien plus encore.