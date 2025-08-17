beau temps25°
Le méchant dans Superman est mort aujourd'hui

Terence Stamp, interview
Keystone

L'acteur anglais Terence Stamp, connu pour avoir joué dans «Superman» et «Priscilla Folle du désert», est décédé dimanche à 87 ans, a annoncé sa famille à des médias britanniques.
17.08.2025, 18:3217.08.2025, 18:49
Terence Stamp, icône des «Swinging Sixties» a notamment joué le général Zod dans «Superman» ainsi que dans «Théorème» de Pasolini. Sa carrière s'est étalée sur six décennies.

«Il laisse derrière lui une œuvre extraordinaire, aussi bien en tant qu'acteur qu'en tant qu'écrivain, qui continuera à toucher les gens pendant de nombreuses années», a écrit sa famille dans un communiqué.

Terence Stamp Théorème Pasolini
Terence Stamp dans «Théorème» de Pasolini.

Ce fils d'ouvrier avait percé en 1962 avec un rôle de matelot angélique pendu pour avoir tué un de ses coéquipiers: «Billy Budd» de Peter Ustinov lui a valu une nomination aux Oscars et un Golden Globe de la révélation masculine.

L'acteur aux yeux bleus envoûtants a enchaîné avec un personnage de psychopathe dans «L'Obsédé», une histoire d'amour tordue de William Wyler, film pour lequel il a remporté le prix d'interprétation masculine à Cannes en 1965.

Le général Zod dans Superman

Ken Loach l'a embauché pour son premier film, "Pas de larmes pour Joy" (1967). Après une traversée du désert, Richard Donner l'a choisi pour jouer le général Zod dans «Superman» en 1977.

Zod Terence Stamp
Terence Stamp a joué le grand méchant Zod dans le Superman des 70's.

Il a aussi incarné Bernadette, le transexuel de «Priscilla Folle du désert» (1994). Jusqu'au bout de sa carrière, il a alterné entre grosses productions («Star Wars», «Le Sicilien», «Wall Street») et films indépendants comme «The Hit» de Stephen Frears (1984) ou «L'Anglais» (1998) de Steven Soderbergh.

afp

Adèle Castillon, l'ex-chanteuse de Vidéoclub qui vole de ses propres ailes
