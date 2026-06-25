En France, on se bat pour les climatiseurs

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Les Français ont vraiment trop chaud

Les climatiseurs mobiles sont en rupture de stock, en magasin comme en ligne et les derniers spécimens en vente sont pris d'assaut.,

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A Angers, en France, un magasin Carrefour a connu une véritable ruée sur les climatiseurs et les ventilateurs ce mercredi. Dès 8h30, de nombreux clients se pressaient devant le magasin pour se procurer les appareils fraîchement arrivés, comme vous pouvez le voir sur la vidéo ci-dessus.

Une demi-heure plus tard, le supermarché annonçait via une publication sur Instagram que tous les climatiseurs étaient déjà épuisés.

La demande d’appareils de refroidissement a également fortement augmenté en Suisse. Selon Digitec Galaxus, les ventes de climatiseurs et d’unités de climatisation ont progressé d’environ 49% entre le début de l’année et fin juin, par rapport à la même période l’an dernier. (sbo)

