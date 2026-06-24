Un grand épisode de chaleur suivi d'un orage humide? C'est peut-être la pire chose qui pouvait nous arriver. Image: shutterstock

La météo réserve une mauvaise surprise aux Suisses la semaine prochaine

La fin de la vague de chaleur est imminente, mais ceux qui espèrent un net rafraîchissement seront déçus. Les orages qui devraient suivre en début de semaine prochaine annoncent une météo chaude — et moite.

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Depuis bientôt une semaine, les températures journalières sur le Plateau ne descendent plus sous les 30 degrés. Par endroits, le thermomètre grimpe même au-delà de 35 degrés.

La vague de chaleur tient fermement la Suisse, ainsi que d’autres pays européens comme la France et l’Espagne, sous son emprise. Elle comporte des risques considérables pour la santé des êtres humains et des animaux, et aggrave la sécheresse persistante.

Pendant combien de temps cette chaleur va-t-elle encontre s'abattre sur les Suisses? Martin Eichmann, de Meteonews, a une réponse claire à cette question: «La vague de chaleur se maintiendra encore jusqu’à dimanche, puis elle sera terminée.»

«Un rafraîchissement des températures est prévu à partir de lundi prochain» Michael Eichmann, Meteonews

Mais d'ici-là, nous devrions connaître un record de chaleur. Il pourrait être battu d'ici à vendredi, puis encore battu le week-end à venir.

«Le record absolu de chaleur pour le mois de juin en Suisse tombera bientôt» Michael Eichmann, Meteonews

Vague de chaleur: définition suisse Dans certains pays, les météorologues évoquent une «vague de chaleur» après trois jours consécutifs de températures journalières supérieures à 30 degrés. En Suisse, on parle de vague de chaleur lorsque la température moyenne calculée sur la nuit et la journée ne descend pas sous les 25 degrés pendant au moins trois jours consécutifs.

Orages à venir

En début de semaine prochaine, les températures maximales devraient de nouveau passer sous la barre des 30 degrés dans toute la Suisse, à l’exception du Tessin.

Dimanche soir ou dans la nuit de dimanche à lundi, des orages devraient aussi traverser la Suisse. Il est toutefois encore trop tôt pour établir des prévisions précises quant à leur intensité. Dans les Préalpes, les averses pourraient être plus fortes en début de semaine.

Une chaleur plus moite

Mais ceux qui espèrent que la semaine prochaine apportera un rafraîchissement perceptible risquent malheureusement d’être déçus. «L’humidité de l’air augmente nettement avec les précipitations, mais que les températures resteront élevées, autour de 27 degrés», explique Martin Eichmann. Résultat?

«La chaleur sera ressentie comme bien plus moite qu’actuellement, ce qui ne devrait pas être beaucoup plus agréable» Michael Eichmann, Meteonews

D'autant plus qu'à partir du milieu de la semaine prochaine, les températures pourraient déjà repartir à la hausse, selon les prévisions de Michael Eichmann.

Record bâlois

La température la plus élevée jamais mesurée en Suisse au mois de juin l’a été le 27 juin 1947 à Bâle. Le thermomètre indiquait alors 38,4 degrés. Si cette valeur est transposée aux conditions actuelles, on obtient le record actuel de juin, à 36,9 degrés. Cette conversion est effectuée afin de rendre les données anciennes comparables aux données actuelles, explique Michael Eichmann. Elle est nécessaire, par exemple, parce que des stations météo ont entre-temps été déplacées ou que d’autres techniques de mesure ont été introduites.

Ce record a été manqué de peu lundi, avec 36,6 degrés à Bâle. Dans d’autres villes de Suisse, les records de température devraient tomber en série durant le week-end à venir, selon l’expert de MeteoNews.

La Suisse est en ce moment dans une zone de haute pression coincée entre deux zones de basse pression, qui explique la chaleur. Celle-ci devrait se déplacer vers l'Est: la semaine prochaine, la République tchèque, la Roumanie ainsi que les Balkans attendent des températures autour de 40 degrés.

(jul / traduction et adaptation: acu)