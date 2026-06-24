Les vendeurs de clim' enregistrent presque 50% de ventes en plus par rapport à l'année dernière. Image: Shutterstock

Les ventes de climatiseurs battent encore des records en Suisse

Alors que les températures dépassent largement les 30 degrés, les Suisses cherchent des solutions pour garder leur logement au frais. Les commerçants en ligne enregistrent une forte hausse des ventes de climatiseurs et de ventilateurs.

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La Suisse suffoque sous des températures bien supérieures à 30 degrés. Dans certaines régions, des records pour un mois de juin ont été battus. Et selon les prévisions météorologiques, le pic de cette vague de chaleur n’a pas encore été atteint. Aucune véritable amélioration ne semble se dessiner à court terme.

La cause? Une situation météorologique dite «en oméga», qui piège des masses d’air chaud au-dessus de l’Europe occidentale et centrale. Le temps reste stable et les températures continuent de grimper. Dans de nombreuses régions, le thermomètre ne redescend même plus sous les 20 degrés pendant la nuit. Les climatologues et météorologues en sont convaincus: de telles conditions deviendront de plus en plus fréquentes sous nos latitudes.

Dans ce contexte, les climatiseurs trouvent de l’attrait auprès de nombreux Suisses. Manuel Wenk, porte-parole de Digitec Galaxus, déclare auprès de watson:

«La demande de climatiseurs a encore augmenté cette année chez Galaxus»

Même constat chez Interdiscount, le détaillant en électronique du groupe Coop, selon Blick.

Entre le début de l’année et fin juin, Digitec Galaxus a vendu 49% d’appareils de climatisation de plus que durant la même période l'année précédente. Manuel Wenk souligne:

«Et cela alors que l’été 2025 avait déjà été une année record pour les climatiseurs»

Cette progression ne s’explique pas uniquement par les températures du mois de juin. Le commerçant en ligne ajoute: «Fin mai, nous avions vendu trois fois plus de climatiseurs qu’à la même période en 2025».

Quels sont les modèles les plus prisés? Là aussi, Manuel Wenk dispose de chiffres précis: «Les appareils monoblocs mobiles restent les plus populaires. Mais on constate que les climatiseurs split mobiles gagnent progressivement en importance.»

Les climatiseurs existent sous différentes formes. Ici, un appareil monobloc. Image: Shutterstock

Les climatiseurs monoblocs sont généralement moins chers et plus simples à installer. En revanche, ils conviennent surtout au refroidissement d’une seule pièce et non d’un logement entier. Les systèmes split nécessitent quant à eux l’installation d’une unité intérieure et d’une unité extérieure reliées entre elles. Ils sont plus efficaces, mais aussi plus coûteux et plus complexes à mettre en place.

Voici à quoi ressemble l’unité extérieure d’un système split. Image: Shutterstock

Chez Digitec Galaxus, les appareils monoblocs représentaient environ 58% de toutes les ventes de climatiseurs en 2026. Les rafraîchisseurs d’air rencontrent également un certain succès, avec une part de 24%. Ces appareils refroidissent moins efficacement qu’un climatiseur classique, mais présentent l’avantage d’augmenter en même temps l’humidité de l’air dans la pièce.

Un tour d’horizon des boutiques en ligne montre que certains modèles sont déjà en rupture de stock. Les consommateurs peuvent-ils encore trouver des appareils? Manuel Wenk se veut rassurant:

«Personne n’est condamné à transpirer: chez Galaxus, nous disposons encore d’un large choix de modèles dans toutes les catégories»

Et si la situation vient à évoluer au cours des prochains jours de canicule, il reste toujours les ventilateurs. «Eux aussi connaissent un véritable boom. Nos clients en ont acheté 74% de plus que durant la même période l’an dernier», indique Manuel Wenk. (leo/tam)