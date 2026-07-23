Vidéo: watson

Les incendies font des ravages en France et en Espagne

De violents incendies de forêt, attisés par le vent et des températures élevées, font rage dans plusieurs régions d'Europe du Sud, en Italie, Espagne et France.

Plus de «Société»

Pratiquement toute l'Europe est actuellement touchée par une sécheresse plus ou moins prononcée selon les régions. C'est évidemment le sud du continent qui est le plus touché et les incendies de forêt touchent particulièrement l'Espagne et la France, où des milliers de personnes ont été évacuées d'une région touristique jeudi.

Trois pompiers sont morts ces derniers jours, deux en France et un en Italie, suscitant une forte émotion.

A un mois et demi de la fin de l'été météorologique, l'année est à ce stade au deuxième rang en surfaces brûlées dans l'Union européenne depuis 20 ans de mesures, selon les données satellitaires européennes du système Effis. Mais c'est la pire en France, et parmi les pires en Espagne et en Italie.

Les forêts s'enflamment d'autant plus facilement que la végétation et les sols sont très secs depuis des mois, une sécheresse accentuée par les canicules exceptionnelles qui ont traversé le continent en juin et en juillet.

C'est bien le changement climatique, causé principalement par la combustion continue du pétrole, du charbon et du gaz, qui rend la sécheresse actuelle plus sévère, ont conclu des climatologues du groupe World Weather Attribution dans une étude publiée jeudi.

12 000 personnes ont été évacuées en France

Dans le sud de la France, les pompiers luttent contre deux incendies d'ampleur. L'un, dans les sud-ouest, avait parcouru jeudi 2 400 hectares, selon une dernière estimation, au nord du bassin d'Arcachon, en Gironde, une région très touristique non loin de Bordeaux.

D'après la préfecture de Gironde, au moins 12 000 personnes ont été évacuées de manière préventive L'autre incendie, parti mardi à la mi-journée d'un champ, sévit dans le département du Var (sud-est), a parcouru près de 2 500 hectares et «reste stable», selon le préfet Simon Fabre.

Plus de 40°C en Italie

Un pompier a également péri mercredi en combattant les flammes dans le sud de l'Italie où des dizaines de feux de forêt et de végétation font rage en Sicile, attisés par le vent chaud, a annoncé le ministre de l'Intérieur, Matteo Piantedosi.

«6 000 hommes sont déployés et 20 moyens aériens sont en opération», a déclaré mercredi soir le président de la région, Renato Schifani, précisant que près de 50 incendies - sur 344 signalés mercredi - sont toujours en cours.

Une centaine d'habitants ainsi que 22 patients d'une clinique du centre de l'île, où les températures ont dépassé ces derniers jours les 40°C, ont été évacués mercredi, selon les pompiers. Plus de 160 incendies ont également été recensés ces dernières 24 heures en Calabre, la région voisine.

Vague de chaleur en Espagne

En Espagne, la plupart des habitants évacués mercredi soir, après le déclenchement d'un incendie à environ 70 kilomètres au sud-ouest du centre-ville de Madrid, peuvent rentrer chez eux, ont annoncé jeudi les secours espagnols.

Les secours ont qualifié de «très positive» l'évolution de l'incendie, même si le feu n'était pas encore «circonscrit» au petit matin. Plusieurs axes routiers restent coupés ce jeudi matin, d'après les secours.

Le feu de forêt le plus important se trouve de l'autre côté de Madrid dans la province de Guadalajara, à une centaine de kilomètres au nord de la capitale, et a ravagé 32 000 hectares depuis jeudi dernier.

«Il y a des zones de très grande valeur écologique, avec des arbres qu'on ne reverra pas iciavant 50 ans» Mara Mora, 51 ans, une pompière mobilisée plusieurs jours.

Pour en savoir plus à ce sujet: Espagne: un incendie ravage 32 000 hectares

Un gros incendie avait ravagé environ 15 000 hectares la semaine dernière dans la province de Saragosse (nord-est). Un autre brasier a coûté la vie à 13 personnes quelques jours plus tôt dans la province d'Almeria (sud-est).

Vidéo: watson

sbo avec l'AFP