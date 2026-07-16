Le menu Démarrer de Windows 11. Microsoft redonne plus de contrôle aux utilisateurs. Pond5 Images / imago

Microsoft va retirer la pub d’un endroit très agaçant de Windows 11

La barre de recherche de Windows 11 affichait jusqu'ici de la publicité et des offres en ligne. Microsoft la remanie et accorde plus de contrôle aux utilisateurs.

Marcel Horzenek / t-online

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Microsoft a annoncé une refonte du module de recherche pour Windows 11. La publicité doit notamment disparaître des résultats de la recherche web. Comme l'indique l'entreprise dans un billet de blog de son programme Windows Insider, les utilisateurs pourront désormais également désactiver entièrement les suggestions provenant d'Internet et du Microsoft Store.

Pour de nombreux utilisateurs, la barre de recherche constitue le premier point d'accès pour ouvrir un programme, trouver un fichier ou modifier un paramètre système. Jusqu'à présent, des offres provenant du web et du Microsoft Store se mêlaient aux résultats provenant de l'ordinateur lui-même.



A l'avenir, selon Microsoft, les résultats web devront afficher en premier la réponse la plus pertinente, plutôt que des produits apparentés et des offres publicitaires.

Plus de contrôle et d'accessibilité

L'affichage d'accueil de la recherche change lui aussi. Il ne devra plus afficher que les derniers termes de recherche saisis, directement réutilisables d'un clic. Jusqu'ici, y apparaissaient en plus des vignettes, par exemple avec l'image du jour, des questions de quiz, des recherches tendance et des recommandations de jeux.

Windows indiquera par ailleurs plus clairement, à l'avenir, la nature d'un résultat et s'il s'agit d'une application, d'un fichier, d'un paramètre, d'une page internet ou du Microsoft Store. Pour les fichiers, la recherche affiche un aperçu à droite.

Autre nouveauté: une option dans le menu des paramètres, sous «Confidentialité et sécurité» puis «Recherche». Elle permet de définir si des suggestions provenant du web et du Microsoft Store doivent seulement apparaître aux côtés des résultats locaux. Ceux qui les désactivent ne verront plus que les programmes installés, les fichiers enregistrés et les paramètres système. Si elles restent actives, les résultats locaux devront avoir la priorité, pour autant qu'ils correspondent mieux à la requête. Les zones du système comme «Ce PC» et la corbeille devront, quant à eux, être plus faciles à trouver.

Le champ de recherche Windows avant/après. Moins de publicités, plus de contrôle sur les suggestions. Image: Microsoft

Une recherche qui tolère les fautes de frappe

Pour la recherche d'applications, Windows gérera désormais mieux, selon Microsoft, les fautes de frappe, les lettres manquantes ou en trop, ainsi que les mots incomplets. Celui qui tape par exemple «utlook» trouvera tout de même Outlook.

Pour la recherche de fichiers, deux caractères saisis suffiront désormais. Les fichiers provenant du cloud et d'emplacements de stockage connectés devront également apparaître plus souvent dans les résultats. L'entreprise a procédé à un premier remaniement de l'ordre de classement des paramètres système, et d'autres ajustements sont prévus dans les mois à venir.

La stabilité devrait par ailleurs s'améliorer, et la recherche devra planter moins souvent et provoquer moins de problèmes de chargement.



Ces nouveautés ne sont pour l'instant accessibles qu'aux participants du programme Windows Insider, dans le canal de test «Experimental». Microsoft les déploie progressivement, de sorte qu'elles n'apparaissent pas immédiatement sur tous les ordinateurs de test. L'entreprise n'a pas précisé quand l'ensemble des utilisateurs de Windows bénéficieront de la recherche remaniée. (trad. ysc)