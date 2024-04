Un géant romand du livre pour enfants vient de disparaître

L'artiste vaudois Etienne Delessert, père de Yok-Yok, est décédé dimanche à 83 ans. Il résidait dans le Connecticut et luttait contre un cancer.

L'artiste vaudois Etienne Delessert est décédé d'un cancer dimanche à l'âge de 83 ans. L'illustrateur, père du personnage Yok-Yok, résidait dans le Connecticut (USA) depuis près de 40 ans. Il avait exploré tous les genres picturaux.

Etienne Delessert. Image: wikipedia

Etienne Delessert est décédé à son domicile de Lakeville, a annoncé son ami Jacques Poget, lundi, à Keystone-ATS, confirmant une information de 24 Heures. L'artiste avait signé plus de 80 livres, dont certains ont été traduits dans 15 langues. Durant de nombreuses années, il dessinait aussi la pochette des albums d'Henri Dès. «Il a fait une carrière extraordinaire», se souvient Jacques Poget.

Large palette

Bac latin-grec en poche, il s'est lancé dans un apprentissage de graphiste, puis il est devenu un artiste autodidacte, sans passer par une école des Beaux-Arts. Il s'est fait connaître à Paris, puis à New York d’abord dans la publicité, les affiches, puis dans l’illustration, les films d’animation et la peinture. Jacques Poget souligne:

«C'était un peintre remarquable, malheureusement pas très connu. Il a réalisé des tableaux de nature dans le Connecticut qui sont absolument sensationnels»

Etienne Delessert était une figure du livre pour enfants, créant de nombreux albums dont «La corne de brume» ou les aventures de Yok-Yok le petit lutin coiffé d'un chapeau rouge en forme de champignon. En 1971, il publie avec l'appui de Jean Piaget «Comment la souris reçoit une pierre sur la tête et découvre le monde», une oeuvre d'un genre nouveau qui relève d'une démarche artistique et scientifique.

L'artiste s’est également fait un nom au niveau international en tant que dessinateur de presse. «Le lendemain de l'explosion de la navette Columbia, le New York Times lui avait demandé une illustration, publiée en Une. Il a imaginé une sorte d'ange qui tourne autour de la terre. C'était très onirique», relate Poget, ancien rédacteur en chef de 24 Heures.

Delessert avait «une patte» très reconnaissable. «Il a toujours gardé son style. L'ensemble était très cohérent», ajoute son ami. Il avait reçu le Grand Prix suisse du design pour l'ensemble de sa carrière en mars 2023, ainsi qu'une pléthore de prix à l'étranger.

Image: © Robert F. Haiko

«Son univers original mêlait le bizarre au quotidien et le grotesque au charmant», a réagi le Conseil d'Etat vaudois dans un communiqué. Cet «équilibriste curieux et doué» a su passer «de la réalisation d'oeuvres fantaisistes et légères destinées au jeune public à des dessins de presse acérés et sans concession en lien avec l'actualité la plus brûlante».

Echec de Supersaxo

Après l'échec de son grand projet de film d'animation «Supersaxo», – qui a fait faillite et est resté inachevé – il avait quitté la Suisse pour les Etats-Unis, où il était très apprécié. Jaques Poget note:

«Il avait un caractère très affirmé. Au cours de sa vie, il s'est brouillé puis est redevenu ami avec plein de gens»

Fin janvier 2024, après une série d'échanges entre l'artiste et le canton, une convention a été signée actant la donation de 220 œuvres de différentes techniques et sur différents supports. Ces oeuvres – essentiellement des livres pour enfants et des illustrations – seront réparties entre la Bibliothèque cantonale et universitaire et les Archives cantonales. La mise sur pied d'une exposition en lien avec ce legs est en cours. La rétrospective se tiendra du 28 mars au 29 juin 2025 à l'Espace Arlaud à Lausanne. (jah/ats)