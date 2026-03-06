assez ensoleillé12°
Harry Styles s'exprime enfin sur la mort de Liam Payne

Harry Styles ne s'était encore jamais exprimé en interview sur le décès de Liam Payne, en octobre 2024, des suites d'une chute.Vidéo: watson

«Tellement dur»: Harry Styles s'exprime enfin sur la mort de Liam

En pleine promotion pour son nouvel album, Harry s'est livré pour la première fois sur le décès de Liam Payne et la manière dont il a géré le deuil de son ancien camarade de One Direction, décédé brutalement des suites d'une chute dans un hôtel de Buenos Aires, à l'âge de 31 ans.
06.03.2026, 16:5706.03.2026, 16:57

Près de deux ans après la mort du membre historique de One Direction, le boysband qui a propulsé Harry Styles et ses camarades au rang de célébrités mondiales, le chanteur britannique a finalement décidé de franchir ce cap difficile.

Dans une interview accordée au DJ Zane Lowe pour Apple Music, à l'occasion de la sortie de son nouvel album, Harry Styles a bien voulu s'ouvrir. «En toute transparence, c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal, même l'idée d'en parler. Je crois qu'après son décès, j'ai eu beaucoup de mal à accepter que certaines personnes s'approprient en quelque sorte une partie de mon deuil», a-t-il avoué.

«Je suis très affecté par la disparition de mon ami»
Harry Styles, dans l'interview pour Apple Music
Cette conversation marquait sa première prise de parole aussi détaillée sur la mort de Liam.Vidéo: watson

Liam Payne est décédé le 16 octobre 2024 des suites de ses blessures après une chute du balcon de sa chambre d'hôtel, à l'âge de 31 ans. «C'est tellement difficile de perdre un ami qui vous ressemble tant à bien des égards», a poursuivi Harry Styles. «J'ai vu quelqu'un d'une bonté exceptionnelle qui aspirait simplement à la grandeur.»

Son quatrième album studio, Kiss All the Time. Disco, Occasionally, sorti ce vendredi 6, est né d'une réflexion menée au cours de son processus de deuil. «Un moment charnière» et «une occasion de faire le point» pour l'artiste britannique. «Qu’est-ce que je veux faire de ma vie? Comment est-ce que je veux la vivre?» s'interroge Harry dans cet entretien honnête.

Notre avis tout aussi honnête sur son nouvel album...

Faire un footing avec Harry Styles a été la meilleure décision de la journée

«Et je crois que la meilleure façon d’honorer ses amis disparus, c’est de vivre pleinement sa vie», conclut le chanteur.

CHICAGO - FEBRUARY 24: Singers Liam Payne and Harry Styles of British-Irish boy band One Direction performs in the KISS-FM &quot;Coca-Cola Lounge&quot; in Chicago, Illinois on February 24, 2012. (Phot ...
Liam et Harry, en 2012, à l'époque où One Direction cartonne.Image: Michael Ochs Archives

Chaque membre restant de One Direction, dissolu en 2016 — Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson et Zayn Malik — a géré différemment la disparition de Liam Payne et fait son retour sur le devant de la scène musicale à sa manière.

Le succès d'Harry Styles provoque de l'amertume: «Aucune loyauté»

Harry, pour sa part, entamera une tournée pour présenter son album, avec notamment 30 concerts au Madison Square Garden de New York, un record historique. Il interprétera pour la première fois l'intégralité de Kiss All The Time. Disco, Occasionally ce vendredi à la Co-op Live Arena de Manchester. Un concert diffusé en streaming sur Netflix dès dimanche. (mbr)

Vidéo: watson

