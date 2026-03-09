Le geste de la nouvelle star du cyclisme fait le buzz

Paul Seixas a fêté sa superbe 2e place sur les Strade Bianche avec une drôle de boisson, avalée cul sec sitôt la ligne franchie.

Paul Seixas a confirmé tout le bien que l'on pensait de lui samedi. Le prodige de 19 ans, qui découvrait les chemins blancs de Toscane, a été le seul à pouvoir brièvement suivre l'attaque de Tadej Pogacar à 80 km de Sienne. Logiquement distancé par le meilleur coureur du monde, il a terminé deuxième en prenant le meilleur sur Isaac del Toro dans la montée sur la Piazza del Campo.

«Cette course, je l’attendais avec impatience et je n’ai pas été déçu, a réagi le coureur sur les réseaux sociaux. Les gars ont fait un travail énorme toute la journée. J’ai tout donné jusqu’à la ligne pour aller chercher ce podium. Finir deuxième, c’est juste extraordinaire. Un grand merci à toute l’équipe.»

Paul Seixas a suscité beaucoup de commentaires admiratifs après sa performance sur le vélo, mais il a aussi fait réagir en raison de son geste une fois la ligne franchie. Une scène captée par sa formation Decathlon CMA CGM le montre boire cul sec le contenu d'un berlingot. «La récupération passe par les fondamentaux», a écrit l'équipe en diffusant la séquence sur X.

Vidéo: twitter

Ce n'est pas la première fois qu'un cycliste avale le contenu de ce berlingot bleu clair après une course. L'année dernière sur le Tour de France, les équipes Visma-Lease a Bike et EF Education-Easypost en avaient aussi distribué à leurs coureurs. «Quel est ce liquide mystérieux?», s'était interrogé le média Cyclingweekly avant de trouver la réponse: du jus de cerise.

Matteo Jorgenson avait expliqué que la boisson offrait «une bonne dose d’antioxydants».

«On l’utilise depuis des années: l’équipe s’en servait déjà bien avant mon arrivée. Et je pense que ça fonctionne bien» Matteo Jorgenson au média Cyclingweekly.

Tous les coureurs ne travaillent pas avec le même partenaire. Les briques bleues aperçues chez Visma, EF et désormais Decathlon CMA CGM sont fournies par Amacx. Sur son site internet, la marque résume ainsi les bienfaits de son produit:



«Les cerises acides spécifiques contiennent de fortes concentrations de polyphénols (dont l'anthocyanine) qui sont anti-inflammatoires et anti-oxydants. Ces propriétés peuvent contribuer à améliorer la récupération après un exercice physique intense, en accélérant la guérison des douleurs musculaires et des lésions. Les performances s'en trouvent améliorées lors d'une course de courte durée. Le jus de cerise contient également une quantité importante d'hydrates de carbone, ce qui permet de reconstituer les réserves de glycogène lors de la récupération après un exercice physique intense.»

