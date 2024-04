OJ Simpson est mort

Devenu mondialement célèbre pour son procès pour meurtre de 1994–1995, et acquitté, OJ Simpson est décédé à 76 ans.

OJ Simpson en 2002. Image: www.imago-images.de

OJ Simpson, ancienne star de la NFL et surtout connue pour son acquittement controversé en 1995 pour le meurtre de sa femme et de son ami dans l'un des cas criminels les plus médiatisés de l'histoire, est décédé à l'âge de 76 ans.

«Le 10 avril, notre père, Orenthal James Simpson, a succombé à son combat contre le cancer», a indiqué sa famille sur X. «Il était entouré de ses enfants et petits-enfants. Pendant cette période de transition, sa famille demande de respecter leur souhait de vie privée et de grâce», a ajouté la brève déclaration.

Outre son implication dans ce que d'aucun avaient appelé «le procès du siècle», l'ancien demi-offensif a passé 11 saisons dans la NFL, jouant uniquement pour les Bills et les San Francisco 49ers. (jah)