en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Société
Espace

Mercure active: découverte de bandes mystérieuses sur sa surface

On a découvert que cette planète a «un passé mouvementé»

Une étude de l'Université de Berne remet en question l'idée d'une «planète morte» en révélant la présence de centaines de bandes claires sur Mercure.
31.01.2026, 11:4931.01.2026, 11:49
Il y a énormément d’objets qui croisent l’orbite de la Terre (37 458, au 12 février 2025). Celle-ci est représentée en bleue (Mercure est en violet, Vénus en jaune, Mars en rouge). Extrait de la vue i ...
l y a énormément d’objets qui croisent l’orbite de la Terre (37 458, au 12 février 2025). Celle-ci est représentée en bleue (Mercure est en violet, Vénus en jaune, Mars en rouge).Image: nasa

Des chercheurs de l'Université de Berne ont découvert un grand nombre de bandes claires, appelées «lineae», sur la surface de Mercure. Selon eux, cette dernière n'est pas une «planète morte», contrairement aux hypothèses qui prédominaient jusqu'à présent.

Bien que Mercure ait connu une activité géologique à ses débuts, sa surface semble aujourd'hui presque entièrement figée. C'est pourquoi elle est souvent considérée comme une «planète morte», indique l'Université de Berne dans un communiqué relatif à l'étude publiée mardi dans la revue «Nature Communications Earth & Environment».

«Nos découvertes révèlent une image très différente et dynamique de la planète Mercure, supposée morte, sèche et ennuyeuse.»
Valentin Bickel

L'équipe de recherche dirigée par l'Université de Berne a cartographié la répartition et les caractéristiques morphologiques de 400 bandes claires sur Mercure. Les scientifiques ont analysé environ 100'000 images à haute résolution de la sonde spatiale Messenger de la NASA, qui a analysé Mercure de 2011 à 2015.

Selon Valentin Bickel, les bandes se forment probablement par le dégazage de matières volatiles comme le soufre ou d'autres éléments légers provenant de l'intérieur de la planète.

«Nos résultats suggèrent que Mercure n'a pas seulement eu un passé mouvementé, mais qu'elle est encore soumise à des changements aujourd'hui.»

Les chercheurs espèrent désormais pouvoir prouver clairement leur hypothèse avec de nouvelles images de Mercure qui devraient être fournies par la mission BepiColombo de l'Agence spatiale européenne ESA et de l'Agence spatiale japonaise Jaxa. BepiColombo est actuellement en route vers Mercure. (dal/ats)

Plus d'articles sur (ou dans) l'espace
Quand l'armée américaine testait des bombes atomiques dans l'espace
Quand l'armée américaine testait des bombes atomiques dans l'espace
de Niclas Staritz
De la vie extraterrestre découverte sur une exoplanète? Ce que l'on sait
De la vie extraterrestre découverte sur une exoplanète? Ce que l'on sait
Cette fusée américaine contient une cargaison controversée
Cette fusée américaine contient une cargaison controversée
On sait où chercher des traces de vie sur Mars
On sait où chercher des traces de vie sur Mars
de Dorothea Meadows
Thèmes
Vous allez bientôt pouvoir aller dans l'espace sans fusée
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Youporn et Pornhub sont fâchés contre le Royaume-Uni
Les sites pornographiques Youporn, Pornhub et Redtube ne veulent plus de nouveaux utilisateurs venus du Royaume-Uni. Voici pourquoi.
Les sites Youporn, Pornhub et Redtube n'accepteront plus de nouveaux utilisateurs au Royaume-Uni à compter du 2 février, a annoncé mardi leur propriétaire. Ce dernier dénonce la façon dont l'obligation de vérifier l'âge des utilisateurs est appliquée dans le pays.
L’article