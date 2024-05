Huit montres ayant appartenu à Schumi vendues aux enchères

Le Grand Prix de Formule 1 de Monaco en miniature et en plus vrai que nature

Cette publicité d'Apple indigne

La marque a présenté des excuses après que la publicité pour son nouvel iPad Pro, qui montre toutes sortes d'objets représentant la créativité humaine écrasés et remplacés par la tablette, a suscité la colère de nombreux artistes.

Dans la publicité d'Apple, un métronome, des pots de peinture, un piano, un juke-box, un mannequin, une sculpture, des appareils photo, des livres et de nombreux autres objets sont lentement écrasés par une immense presse hydraulique. Puis celle-ci se relève pour dévoiler, à leur place, un iPad Pro. Le tout au son de la chanson de pop nostalgique All I Ever Need is You par Sonny & Cher.