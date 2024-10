La bande dessinée Grégory est préfacée par Jean-Marie Villemin. Image: watson

Le père du petit Grégory sort du silence en BD et c'est captivant

Quarante ans après l'assassinat du petit Grégory Villemin, son père Jean-Marie sort de son silence au travers d'une bande dessinée pour raconter sa vérité. On l’a lue.

Les parents de Grégory, tué à l'âge de 4 ans, ne sont plus apparus dans les médias depuis un passage à la télévision en 1994. Trente ans que Jean-Marie Villemin n’a plus rien dit, ou presque sur ce qu'il s'est passé il y a maintenant quarante ans, le 16 octobre 1984. Quand ce petit garçon de quatre ans a été retrouvé mort dans une rivière des Vosges, son bonnet rabattu sur le visage, pieds et poings liés par une cordelette. Un meurtre qui va horrifier l'Europe et marquer l'histoire judiciaire française en raison de sa longévité et du caractère énigmatique de l'affaire.



En effet, sitôt après l’assassinat de Grégory, une lettre anonyme revendique le crime en ces termes:

«J’espère que tu mourras de chagrin, le chef. Ce n’est pas ton argent qui pourra te redonner ton fils. Voilà ma vengeance, pauvre con»

Mais au-delà du mystère, cette histoire sera surtout marquée par le sensationnalisme d'un acharnement médiatique et de nombreuses erreurs judiciaires, qui vont pousser Jean-Marie et Christine Villemin dans un abîme encore plus profond.

Le 9e art comme moyen d'expression

Dans cet album baptisé sobrement Grégory, Jean-Marie Villemin a collaboré avec le scénariste Pat Perna et le dessinateur Christophe Gaultie. Il explique leur avoir fourni toutes les informations nécessaires, et passé des mois et des mois à éplucher le dossier, leur fournissant une connaissance impossible à acquérir pour un documentaliste.

La bande-dessinée Grégory publiée le 3 octobre 2024 aux éditions Les Arènes. Image: Les Arenes

La couverture représente la dernière image que le père de l'enfant ait vue avant sa disparition. Jean-Marie Villemin en est le personnage principal, et prend comme point de départ son procès à lui, qui avait été condamné en 1993 à cinq ans de prison, dont un avec sursis, pour le meurtre en 1985 de son cousin Bernard Laroche. Un homme dont Jean-Marie reste convaincu, encore aujourd'hui, qu’il est l’assassin de Grégory. Ainsi, tout le déroulé de cette histoire de vengeance nous est compté par les témoignages à la barre des différents acteurs impliqués dans cette affaire. Les membres de la famille, tels que Murielle Bolle dont le témoignage accusait Bernard Laroche, ou encore le juge Lambert, le magistrat incompétent et vaniteux qui s'est chargé de l'affaire.

Si les traits du dessinateur Christophe Gaultier peuvent sembler parfois un peu grossier, son sens du cadre et du rythme sont à saluer. Par le biais des flashbacks durant le procès, le récit nous permet de revivre la disparition de Gregory et le tourbillon qui a suivi. Reste que le choix de la bande dessinée comme moyen d'expression ne leur a pas permis de boucler l’histoire en un tome. C'est donc sur «A suivre…» que le livre se termine. Peut-être qu'un tome deux suivra, ou que le mot FIN aurait été simplement de trop dans une affaire qui livre encore ses secrets aujourd'hui.

Une préface sous forme de confession

Dans la préface, Jean-Marie Villemin explique en détail sa décision de raconter sa version des faits en BD. Dès la première phrase, il évoque «l'anéantissement total» qu'il a ressenti avec son épouse Christine après le meurtre du petit Grégory à Lépanges-sur-Vologne.

«Je me demande comment nous avons survécu. Nous étions perdus, au fond du gouffre, sans aucuns soutiens, ballottés par les événements et une justice erratique»

Cette préface lui permet aussi d’exprimer ses remords, lui qui a tué son cousin Bernard Laroche, le 29 mars 1985, persuadé de sa culpabilité.

«J’ai pris la vie de mon cousin, je resterai à jamais un assassin. Je le regrette tant»

«La vengeance n'est pas une solution, même si vous êtes convaincu d'être en face de l'homme qui a enlevé votre fils, de l'homme dont vous pensez qu'il a été son bourreau... Car il faut vivre après avec ce poids-là. J'ai mûri, j'ai appris, je me suis apaisé et je sais le prix de la douleur et des larmes»

Tout et n'importe quoi

Si Jean-Marie Villemin veut raconter sa vérité, c'est parce que selon lui, tout et n'importe quoi a été raconté au sujet de cette affaire. A commencer par les accusations contre sa femme Christine, la mère de Gregory. Incarcérée cinq jours en 1985 alors enceinte de six mois, elle fut inculpée pour l'assassinat de son enfant avant d'être lavée de tout soupçon.

Le père de Grégory dénonce dans son texte la médiatisation de sa tragédie et fustige les policiers, les magistrats et les journalistes qui ont approché le dossier de près au travers des nombreux ouvrages et documentaires sortis sur le sujet depuis quarante ans.



«Ce sont leurs manipulations qui ont entraîné tant de retard dans la recherche de la vérité et tant de malheurs qui n'auraient jamais dû avoir lieu»

Jean-Marie Villemin révèle avoir reçu des centaines de sollicitations en tout genre pour raconter avec son épouse leur version de l'affaire. Préférant «agir» plutôt que «subir», il a pris la décision de chapeauter intégralement ce projet et de le faire en BD. Son épouse n'a pas souhaité participer au projet.

«Quand j'ai parlé de mon projet à Christine, elle m'a laissé libre de le mener à bien, à la condition de ne pas y être mêlée. C'est une grande brûlée des médias. Christine ne peut plus supporter cette curiosité qui nous a fait tant de mal.»

Le père se dit très satisfait du résultat, qui retrace selon lui la période la plus noire de sa vie avec justesse. Malgré des raccourcis nécessaires à la narration, le fond demeure authentique. Il confie par ailleurs avoir souvent pleuré en découvrant ces pages, tout comme sa femme Christine.

Une histoire de résilience

La disparition de Grégory, de la plume du dessinateur Christophe Gaultier. Image: Les Arenes

Dans sa préface, Jean-Marie Villemin, 66 ans, s'exprime en des termes apaisés. L’affaire Grégory, aujourd’hui, c’est un couple qui a survécu à tout: de l'intimidation des corbeaux à l'incompétence du système, au harcèlement des médias en passant par à la prison, mais surtout à la mort d’un enfant. C'est également une histoire de reconstruction. Les Villemin sont parvenur à créer une famille unie en ne cachant rien de leurs souffrances à leurs trois enfants: Julien, 39 ans, Emelyne, 34 ans, et Simon, 26 ans. Ce dernier est ainsi nommé en mémoire du juge Maurice Simon, qui avait repris l’enquête à zéro en 1987. Un allié, comme d'autres, dont le livre leur est dédicacé. Il conclut sa préface en s'adressant à Grégory:

«Je pense très fort, chaque jour, à notre petit homme, Grégory, qui nous donne la force de vivre sans lui, de vivre en dehors de la haine, sans rancœur, de vivre heureux et de vivre pour sa mémoire. Pour toujours avec lui.»

Si la résolution de ce mystère vieux de 40 ans ne sera peut-être jamais couchée sur papier, il y a au moins la certitude que le temps adoucit les peines.