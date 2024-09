La série Monsters de Ryan Murphy est numéro 1 du moment sur Netflix. netflix

«Monsters» sur Netflix: ce détail glaçant est bel et bien réel

Au début de la saison 2 de Monsters, série numéro 1 actuellement sur Netflix, l'un de deux frères porte un toupet. On vous explique pourquoi.

La scène est surprenante, voire choquante si on s'est déjà attaché au personnage. Dans le premier épisode de Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story sur Netflix, Kitty Menendez arrache brutalement la moumoute de son fils Lyle, devant son frère et son père.

Le père est joué par Javier Bardem. Image: MONSTERS_MC_201,202_20240110_DSC

Cette humiliation se déroule alors que son autre fils, Erik Menendez, explique à son psychiatre comment lui et son frère ont assassiné leurs parents en 1989.

En effet, Monsters est tirée d'une histoire vraie. Jose et Kitty Menendez ont été abattus de plusieurs balles dans le salon familial de leur maison de Beverly Hills le 20 août 1989, et leurs fils ont été inculpés de leur meurtre sept mois plus tard. Ils ont écopé de la prison à vie.

A gauche, Erik et à droite Lyle Menendez. Image: netflix

Mais alors que vient faire une moumoute au milieu de cette histoire sordide?

Dans la série, au moment où la calvitie sévère de Lyle est révélée, il est en train de se disputer à table avec ses parents, car il veut épouser sa petite amie, mais ses parents le lui interdisent. Lyle est représenté comme un ado de 20 ans dangereusement beau et sûr de lui. Ce crâne chauve entouré de deux bandes de cheveux sur les côtés comme celles d'un vieillard, casse avec son image.

Cette scène est basée sur des faits réels, selon le livre The Menendez Murders (Les Meurtres de Menendez) de Robert Rand, qui a inspiré la série de Ryan Murphy, le réalisateur qui s'est fait connaître avec l'autre série à succès, Dahmer. Dans cet ouvrage sorti en 2018, l'ancien journaliste raconte des détails intimes de la vie de la famille Menendez en s'appuyant sur des entretiens avec les deux frères avant et après leur arrestation.

Il raconte dans son bouquin que le 15 août 1989, cinq jours avant que le couple Menendez ne soit tué, Kitty et Lyle Menendez se sont disputés pour une raison indéterminée. La mère de famille a crié et a montré ses poings serrés sur son fils qui a levé les bras pour se défendre. Kitty Menendez a alors arraché les cheveux de son fils.

«C'était son toupet, et il s'est détaché comme un scalp» Robert Rand

Selon l'auteur, Lyle Menendez a dû se raser le sommet du crâne pour pouvoir porter la moumoute fixée avec de la colle forte, ce qui explique les deux bandes de cheveux sur les côtés de son crâne dans la série. «Pour l'enlever avec précaution, il fallait un solvant spécial», écrit l'auteur. «Lorsque Kitty l'a arraché, Lyle a ressenti une immense douleur.»

Pourquoi porter un postiche à 20 ans? Toujours selon Robert Rand, c'est sous la pression et l'insistance de son père que Lyle Menendez s'est fait poser le toupet. Il lui aurait dit que son avenir était dans la politique et que «pour réussir, il aurait besoin d'une épaisse chevelure». À l'époque, les cheveux de Lyle Menendez commençaient déjà à se clairsemer sur le haut de son crâne et les cliniques en Turquie n'existaient pas encore. L'idée de son paternel était qu'il se fasse poser un postiche avant d'entrer à l'université de Princeton. Le livre raconte qu'Erik n'était pas au courant avant cet incident et qu'il était triste de réaliser que sa famille avait tant de secrets.

Lyle et Erik Menendez ont écopé de la prison à vie. Image: netflix

Erik Menendez a alors avoué à son frère que son père l'agressait sexuellement, toujours selon The Menendez Murders. Les deux frères ont ensuite témoigné que leur père avait abusé d'eux sexuellement pendant des années lors de leur premier procès en 1993.

La différence avec la série précise Konbini, c'est que Lyle Menendez ne portait pas de perruque en prison puisque c'est interdit. Mais selon le site, il a toujours insisté pour porter un postiche lors de ses procès.

Erik et Lyle Mendez ont écopé de la prison à perpétuité sans possibilité de réduction de peine. Image: netflix

Les principaux intéressés, Lily et Erik Menendez aujourd'hui âgés respectivement de de 53 et 56 ans, sont derrière les barreaux à San Diego, en Californie. Dans une déclaration publiée sur X par sa femme, Erik Menendez a critiqué la série, la qualifiant de «calomnie décourageante».

«Je pensais que nous avions dépassé les mensonges et les représentations ruineuses de Lyle, en créant une caricature de Lyle enracinée dans des mensonges horribles et flagrants répandus dans la série» Erik Menendez

Il poursuit:

«Il est triste pour moi de savoir que la représentation malhonnête par Netflix des tragédies entourant notre crime a fait reculer les douloureuses vérités de plusieurs pas - en remontant le temps jusqu'à une époque où l'accusation a construit un récit sur un système de croyances selon lequel les hommes n'étaient pas victimes d'abus sexuels, et que les hommes vivaient le traumatisme du viol différemment des femmes.» Erik Menendez

Ryan Murphy a répondu à ces critiques au micro d'Entertainment Tonight, reconnaissant que voir sa vie interprétée à l'écran n'était pas chose aisée. Mais il se défend:

La chose que je trouve intéressante et qu'il ne mentionne pas dans sa citation, c'est que si vous regardez de la série, je dirais que 60 à 65 % du show est centrée sur les abus, et sur ce qu'ils prétendent leur être arrivé.

Il ajoute également que sa série ne prend pas partie et qu'il y a forcément deux points de vue dans cette affaire, celles des frères et celles des parents:

«Nous avions l'obligation, en tant que narrateurs, d'essayer de présenter leur point de vue sur la base de nos recherches, ce que nous avons fait.»

