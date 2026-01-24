Doums placé en garde à vue après une plainte d’Adèle Exarchopoulos

Doums, de son vrai nom Mamadou Coulibaly, a été placé en garde à vue jeudi. (Image d'illustration) canva/afp/tiktok

Doums en garde à vue après une plainte d’Adèle Exarchopoulos

Le rappeur Doums a été placé en garde à vue jeudi à Paris dans le cadre d’une enquête pour violences conjugales, à la suite d’une plainte déposée en octobre 2024 par son ex-compagne, l’actrice Adèle Exarchopoulos.

L'actrice Adèle Exarchopoulos a porté plainte en octobre 2024 contre son ex-compagnon et père de son fils, le rappeur Doums, pour violences conjugales. L'enquête a avancé, jusqu'au placement en garde à vue du rappeur, interrogé depuis jeudi après-midi par des policiers à Paris.

Doums, de son vrai nom Mamadou Coulibaly, a été placé en garde à vue jeudi, a indiqué le parquet, qui confirmait une information du Parisien. Il est interrogé depuis jeudi après-midi dans un commissariat parisien pour violences habituelles par conjoint et non respect d'une ordonnance de protection, a précisé une source policière à l'AFP.

«A la suite d'une plainte déposée en octobre 2024 et dénonçant des faits de violences par conjoint ou ex-conjoint entre 2017 et 2024, une enquête a été diligentée par la préfecture de police sous la direction du parquet de Paris.» Le ministère public

Le parquet a précisé qu'il n'envisageait pas «d'autre communication avant la décision d'orientation qui sera prise à l'issue de la garde à vue».

Cette plainte a été déposée par l'actrice Adèle Exarchopoulos, qui a eu un fils avec Doums, selon deux sources proches du dossier à l'AFP.

Adèle Exarchopoulos voulait éviter la médiatisation de cette affaire, ont insisté ces sources, regrettant la diffusion de l'information de la garde à vue dans les médias.

Déjà poursuivi

Plus tôt dans le mois, Doums avait déjà été entendu dans une autre affaire de violences conjugales, à l'encontre de son actuelle compagne.

Il a fait l'objet d'une garde à vue le 11 janvier à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) après une plainte de sa compagne dénonçant des violences conjugales à leur domicile en présence de leurs deux enfants et d'une cousine, avait expliqué une source policière.

Il a été placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès, le 2 février à Créteil.

Doums est un ancien membre du collectif L'Entourage, où il évoluait notamment au côté d'Alpha Wann, Deen Burbigo et Nekfeu, ce dernier étant lui-même visé par une information judiciaire à Paris, accusé de violences sexuelles par une ex-compagne, mais pas poursuivi à ce stade pour ces chefs. Il a également formé avec l'artiste Népal le duo 2Fingz.

«La vie d'Adèle» , «L'amour ouf»

Adèle Exarchopoulos, aujourd'hui âgée de 32 ans ans et Palme d'or à Cannes en 2013 pour «La vie d'Adèle», s'est imposée comme une des actrices les plus douées de sa génération.

L'actrice débordant de naturel a beaucoup tourné ces dernières années, prouvant qu'elle pouvait être sérieuse, faire rire, comme pleurer: des parodies télévisés («Le flambeau», avec une cohorte d'acteurs déchainés) aux comédies potaches («Fumer fait tousser»), en passant par les drames comme «Le Règne animal» ou «Je verrai toujours vos visages», qui lui a valu le César de la meilleure actrice dans un second rôle en 2024...

Elle a notamment marqué les esprits en 2024 en présentant «L'Amour ouf», avec à ses côtés François Civil, son actuel compagnon et autre acteur adoré du public.



clw-mca-jlo/asl/bfi/afp