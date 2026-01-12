Doums a été interpellé et placé en garde à vue. Image: Capture GQ

Le rappeur Doums en garde à vue pour violences conjugales

La compagne de l'artiste s'est présentée au commissariat de Vitry-sur-Seine (F) pour porter plainte. Les faits présumés auraient été commis en présence de leurs enfants.

Le rappeur Doums a été placé en garde à vue dimanche pour violences conjugales. Selon une source policière, la compagne de l'artiste s'est présentée dimanche en début d'après-midi au commissariat de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) pour porter plainte pour des violences conjugales à domicile en présence de leurs deux enfants et d'une cousine.

Le conjoint a été interpellé sans difficulté peu après et placé en garde à vue, tandis que les enfants et la cousine ont été emmenés au commissariat.

Le parquet confirme

Plusieurs sources proches du dossier ont indiqué que le mis en cause était le rappeur Mamadou Coulibaly, plus connu sous le nom de Doums. Le parquet de Créteil a confirmé le placement en garde à vue du rappeur «sans plus d'informations sur les faits investigués».

Proche du rappeur Nekfeu avec qui il a collaboré à plusieurs reprises, Doums a été en couple avec l'actrice Adèle Exarchopoulos entre 2016 et 2017. Un fils est né de leur union. (jzs/ats)