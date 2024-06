Désinformation: la France, l'Allemagne et Pologne cible d'«attaques permanentes» russes

D'après BFMTV , il a été retrouvé avec une balle dans la tête. Une enquête a été ouverte et devra déterminer les causes de sa mort. (jah)

Benjamin Vautier, plus connu sous son nom d'artiste Ben, a été retrouvé mort ce mercredi 5 juin à son domicile niçois. Agé de 88 ans, il laisse derrière lui une œuvre riche et singulière. L'homme était célèbre pour ses slogans en lettres blanches sur fond noir.

L'artiste a été retrouvé sans vie à son domicile. Le Français a notamment laissé son empreinte sur les agendas et les fournitures scolaires.

Cette tique géante se propage en Italie et est déjà en Suisse

Parler de ses règles à l'apéro, c'est ok? On veut votre avis

A l'occasion de la Journée mondiale de l’hygiène menstruelle, watson se montre curieux et souhaite savoir comment vous percevez les règles: faut-il briser le tabou ou maintenir ce sujet dans la sphère intime? On est tout ouïe.

Le 28 mai n'a pas été choisi au hasard par l'ONU pour marquer la Journée mondiale de l’hygiène menstruelle. Et pour cause: 28, c'est la durée moyenne d'un cycle et mai correspond au cinquième mois de l'année, soit le nombre moyen de jours de la durée des règles. Voici pour la symbolique.