Votre smart tv peut avoir des fuites de données à cause de Google. Image: Shutterstock

Les télévisions Android ont un problème de sécurité

Ceux qui possèdent un téléviseur intelligent équipé du système d'exploitation Android TV devraient être prudents. En effet, dans certaines circonstances, les hackers peuvent avoir accès aux données.

Laura Helbig / t-online

Un article de

Les Smart TV sont une innovation pratique: on peut facilement regarder des films et des séries sur son service de streaming préféré via Internet et parfois même parler à son téléviseur à l'aide de la télécommande. Mais comme tous les appareils technologiques connectés à Internet, les Smart TV comportent aussi des pièges.

Actuellement, une fuite de données préoccupante affecte les Smart TV équipées du système d'exploitation Android TV. Selon le portail allemand heise.de, les pirates pourraient accéder aux services associés à un compte Google, tels que les adresses e-mail ou le stockage dans le Cloud. Bien que cela nécessite un accès physique aux appareils de la part des pirates, plusieurs scénarios permettent cette intrusion, notamment la revente d'appareils ou leur utilisation dans des lieux publics comme les hôtels ou les cabinets médicaux.

Comme l'indique le portail allemand, ce problème n'est pas nouveau. En effet, il avait déjà été signalé par le youtubeur Cameron Gray il y a quelques mois. Cependant, ce n'est que maintenant que Google a reconnu cette erreur. Le youtubeur avait averti contre l'utilisation d'un compte Google contenant des données sensibles. Les cybercriminels pourraient ainsi accéder non seulement à toutes les informations stockées dans ce compte, mais aussi à «des services auxquels vous vous êtes connectés via Google sur un service externe».

Google réagit à la pression des médias et des politiques

Bien que le navigateur Chrome ne soit généralement pas préinstallé par défaut sur les Smart TV Android, il est néanmoins possible de le télécharger par des moyens détournés, comme l'a démontré le youtubeur dans sa vidéo. Après qu'un sénateur américain a découvert cette vidéo et l'a partagée avec le magazine en ligne 404 Media, Google a réagi.

Le groupe a informé un journaliste du magazine que la plupart des téléviseurs intelligents dotés des «dernières versions logicielles» ne permettent plus l'accès. Ils ont également indiqué qu'une solution était en cours d'élaboration pour les appareils concernés. Les versions spécifiques en question n'ont pas encore été précisées, ni s'il y aura une solution disponible pour les versions plus anciennes.

Traduit et adapté par Noëline Flippe