Microsoft a «oublié» de mettre à jour cette fonction Windows durant 30 ans

«Nous étions en train de porter un milliard de lignes de code de l'interface utilisateur de Windows 95 vers NT et le formatage était l'un des domaines dans lesquels Windows NT était si différent de Windows 95 que nous devions développer notre propre interface utilisateur. J'ai pris une feuille de papier et j'ai écrit toutes les options et décisions que l'on pouvait prendre lors du formatage d'un disque dur, comme le système de fichiers, l'étiquette, la taille des clusters, la compression, le cryptage et ainsi de suite».

Dave Plummer