Mort de Matthew Perry: un médecin plaide coupable

L'autre accusée au centre du dossier est Jasveen Sangha, une vendeuse de drogue connue à Hollywood comme la «reine de la kétamine». Cette Américano-Britannique de 41 ans a vendu le flacon de kétamine qui a tué l'acteur et risque la prison à perpétuité. Elle doit également être jugée en mars et plaide non coupable.

«Je me demande combien ce crétin va payer» , a écrit en septembre 2023 le docteur Plasencia, dans un SMS exhumé par l'enquête. Après le décès de celui qui jouait Chandler Bing, il a «falsifié des dossiers médicaux» pour tenter de légitimer son action, selon le parquet. Le médecin doit être jugé en mars et plaide non coupable. Il risque jusqu'à 120 ans de prison.

La mort de Matthew Perry, retrouvé inconscient dans son jacuzzi en octobre 2023, avait choqué les fans de «Friends». Un an plus tard, plusieurs personnes sont accusées d'être impliquées dans le décès de l'acteur.

«Elles n'osent pas toucher leurs seins, alors que ça peut les sauver»

Elle veut aider les femmes touchées par un cancer du sein et leur entourage. Sophie Hoffmann, journaliste et auteure du podcast My Boob Story, y raconte son parcours, ses chimios, ses rendez-vous, en partageant aussi des anecdotes plus légères de son quotidien. Avec son témoignage sans tabou, elle espère casser les clichés qui entourent la maladie. On l'a rencontrée dans le cadre d'octobre rose.

watson: Tu fais partie des femmes qui ont une prédisposition au cancer du sein. Tu redoutais cette annonce?

Sophie Hoffmann: Cette malformation du gène concerne le sein, mais aussi l'ovaire. Ma mère et ses trois sœurs ont toutes été touchées par l'un ou l'autre. J'ai su que j'étais porteuse de la mutation à 29 ans, induisant chaque année une IRM, une échographie et une mammographie. Des examens que je réalisais avec un stress limité. On se dit que tout va bien, malgré la présence de la mutation. À cette période, avec mon conjoint, Damien, nous étions dans un parcours de procréation médicalement assistée, puisqu'il a lui-même eu un cancer à 19 ans, de la lymphe, ce qui a affecté sa fertilité.