Le téléphone fixe fait son retour grâce à la Gen Z

On pensait cet artefact rangé à la cave ou dans des musées, avec les autres reliques du passé.
Pourquoi la Gen Z déterre les téléphones fixes

Ils n’ont pas connu le fil façon vieux ressort emmêlé, ou l’engueulade après avoir fait exploser la facture (pardon, Maman). Mais ils ont succombé à ces gadgets: les moins de 25 ans branchent désormais des téléphones filaires… à leur smartphone.
Margaux Habert
Souvenez-vous: lorsque vous vouliez parler à Pierre, Paul, Jacques (tiens, belle expression de vieux ça), il fallait appeler le numéro du téléphone fixe chez ses parents.

«OooOoouuUuuiii bonjour c’est Machine, est-ce que Machin est là?»
La voix tremblante

Avec un peu de chance, le petit frère ou la petite sœur de Machin ne décrochait pas l’autre combiné, et n’écoutait pas toute la conversation en se retenant de hurler de rire. Avec un peu de chance, hum…

Depuis, on pensait cet artefact rangé à la cave ou dans des musées, avec les autres reliques du passé. Un objet tout juste bon à apparaître dans les vieux épisodes de Friends qui tournent paresseusement sur des chaînes télé qui ne font aucun effort.

Mais depuis quelques mois, un étrange phénomène agite TikTok: la Gen Z, née entre la fin des années 1990 et 2012, s’affiche fièrement avec des combinés à fil, parfois au look franchement vintage, branchés ou connectés en Bluetooth sur… leurs iPhones.

Humeur
La tendance de l'été? Tout faire pour choper le cancer

On met ainsi en scène son coup de fil comme une scène de Gilmore Girls, on recrée l’ambiance des chambres des jeunes (coucou, c’est nous) du début des années 2000. Certains parlent d’une esthétique, d’autres évoquent «le sentiment de faire comme dans sa série préférée», et de citer, justement, NOS séries, comme Gossip Girl, Les frères Scott ou encore Newport Beach.

Entre slow tech et accessoire Instagrammable

Derrière le mood rétro, il y a aussi une vraie logique, celle de ralentir. Comme le rappelle le média Axios, beaucoup de jeunes ressentent une fatigue numérique et cherchent des moyens pour «casser» cette omniprésence des écrans. Le (faux) vieux combiné devient alors une manière de rendre un appel plus intentionnel: on prend un objet physique, on parle, point. Un peu comme une micro-thérapie anti-scroll, une demi-digital detox.

Et il faut admettre que, dans un monde saturé de notifications et de visios, il y a quelque chose d’absurde, mais également de reposant dans le geste de décrocher… pour de vrai.

Collants filés et flash agressif: l’indie sleaze est de retour

Certains foyers surfent aussi sur la vague: The Times raconte comment des parents ont réinstallé un téléphone filaire à la maison pour que leur fille de 11 ans ait «un coin téléphone» déconnecté des applis. Un geste qui rappelle les années où on tentait de s’éloigner du salon pour parler à son amoureux, le fil aussi tendu que nos parents quand arrivait la facture, pour garder un semblant d’intimité.

La tendance concerne aussi les vrais téléphones vintage. Sur les réseaux sociaux, de nombreux tutos montrent comment les raccorder, à l'aide de quelques accessoires, à son smartphone.

Le phénomène semble assez global: en Australie, en Allemagne, aux Etats-Unis, les vidéos de Gen Z avec leurs téléphones old school cumulent des millions de vues. L’objet est même devenu un élément de déco à part entière, un peu comme les vinyles ou une vieille radio. Certains, comme ce modèle Fischer-Price, se sont arrachés il y a quelques années.

👇🏽 Si quelqu'un l'a... On peut discuter. 💸💸💸

Le téléphone Fisher-Price revient... pour adultes 😍

En Suisse aussi, même si l’intérêt est un peu plus contenu: Digitec Galaxus, cité par 20 minutes, avance une hausse de +10% de ses ventes de téléphones fixes reliés à un smartphone sur douze mois.

