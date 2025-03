L'IA imite parfaitement le Studio Ghibli et ça pose problème

Vidéo: watson

L'IA imite parfaitement le Studio Ghibli et ça pose un gros problème

Une vague a déferlé sur les réseaux sociaux; les internautes génèrent, grâce à ChatGPT, des images qui semblent tout droit sorties d’un film d'animation du Studio Ghibli. Pourtant, derrière cette tendance amusante se cache une réalité obscure.

La récente mise à jour de ChatGPT permet désormais de générer des images vraiment impressionnantes avec une simplicité déconcertante. En effet, OpenAI a lancé une nouvelle fonctionnalité qui permet de créer n’importe quel visuel à partir d’une photo ou d’une image soumise.

Il était déjà possible de générer des images grâce à ChatGPT, mais l'actualisation du modèle, GPT-4o, permet désormais d'obtenir des résultats sophistiqués grâce à des demandes très succinctes, ce qui n'était pas le cas auparavant. Les avancées sont suffisamment importantes pour créer un nouvel engouement, puisque l'IA gère à présent très bien les textes écrits à l'image.

Mais personne n'a pu anticiper la nouvelle tendance: ces dernières heures, les internautes se sont amusés à transformer des clichés célèbres à la façon des films d'animation du Studio Ghibli et de son illustre réalisateur Hayao Miyazaki, connu pour ses films tels que Mon voisin Totoro, Princesse Mononoké ou le Voyage de Chihiro,

Pour l'avoir moi-même testé: Voici l'avant et l'après avec le prompt: «Transforme cette photo comme si elle était issue d'un film d'animation du Studio Ghibli». Image: watson

En effet, les productions du studio font partie intégrante de la culture populaire et sont largement considérées comme des chefs-d'œuvre. Leur style unique, à la fois feel-good et immédiatement reconnaissable, s'est répandu comme une traînée de poudre sur des réseaux sociaux tels que X et Threads.

Même Sam Altman, le PDG d'OpenAI, a modifié sa photo de profil sur X dans le style du studio japonais. Une tendance qui est allée même jusqu'à la Maison Blanche, laquelle a posté jeudi une image transformée en dessin façon Ghibli d'une ressortissante dominicaine interpellée pour trafic de stupéfiants.

Au programme, des portraits d'utilisateurs transformés en personnages animés, des mèmes célèbres, ainsi que des clichés historiques ou des scènes de films. Un internaute est même allé jusqu'à reproduire intégralement la bande-annonce du Seigneur des Anneaux, comme si c’était un film du studio.



Quant à Hayao Miyazaki, il avait exprimé il y a quelques années son dégoût envers la technologie générative, au point de déclarer qu'il ne l'utiliserait jamais, ô grand jamais, de son vivant.

«J’ai l’impression forte que c’est une insulte à la vie elle-même. J’ai le sentiment que nous sommes proches de la fin des temps. Nous, humains, perdons notre confiance en nous-mêmes» Hayao Miyazaki

Problèmes liés au droit d'auteur

Mais cette fonctionnalité amusante pose de nouvelles questions autour du droit d'auteur, puisque les IA comme le générateur d'images de GPT-4o évoluent aujourd'hui dans une zone grise juridique. Théoriquement, OpenAI n’a pas le droit d’entraîner ses modèles d’intelligence artificielle avec des contenus protégés par le droit d’auteur.

Pour des images de films provenant de studios d’animation comme Ghibli, OpenAI doit obtenir l’accord des ayants droit pour chaque œuvre protégée. Cela étant pratiquement impossible, ChatGPT a probablement été entraîné sans se soucier de cette contrainte, ce qui explique en partie ses performances. Il a ainsi pu ingérer une quantité énorme de données et s’y entraîner. Si cette pratique est évidemment discutable (et malhonnête?), on peut néanmoins constater que les œuvre d'Hayao Miyazaki font définitivement partie du patrimoine culturel.