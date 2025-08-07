Mel C fait actuellement le buzz sur les réseaux sociaux.

A 51 ans, cette Spice Girl a des abdos en béton

Mel C ne fait pas ses 51 ans. La membre du groupe iconique des années 1990 les Spice Girls a dévoilé cette semaine un corps taillé dans le marbre. De quoi faire honneur à son surnom, «Sporty Spice».

Désormais, quand on entend parler des Spice Girls, le groupe de pop global très populaire dans les années 90, ce n'est plus tant en raison de leur musique, mais plutôt en raison de leur vie personnelle - et de leurs dramas.

Mel B, par exemple, vient de se marier pour la troisième fois, ce 5 juillet 2025. Quant à la plus snobinarde des Spice Girls, Victoria Beckham, elle est aux prises avec des tensions au sein de son illustre clan, qui est déchiré par des rivalités, notamment entre ses fils Brooklyn et Romeo. La brouille a atteint de tels sommets que même les looks les plus pointus de Posh Spice, véritable papesse de la mode, sont passés sous silence.

Or, cette semaine, la plus discrète des Spice Girls, Mel C - Melanie Jayne Chisholm de son vrai nom - est revenue sur le devant de la scène. Du haut de ses 51 ans, celle qui était surnommée «Sporty Spice» semble s'être mis dans la tête de faire honneur à son étiquette, en bossant visiblement très, très, très dur à la salle. A tel point que, selon ses fans, elle mériterait désormais le titre de «ripped Spice», soit l'épice ultra-musclée.

L'artiste britannique a été capturée cette semaine lors de ses vacances pour le moins romantiques à Ibiza.

Sur une paparazzade partagée par divers médias américains, l'on peut apercevoir Mel C est à bord d'un yacht qui vit sa meilleure vie. Pas de maquillage (un détail méga-important dans le milieu people, que le Daily Mail a tout de suite repéré), abdos apparents, graisse sous-cutanée à -20 pour cent, poignées d'amour inexistantes, bikini noir qui laisse apparaître les tatouages, looping depuis le deck... Mel C n'est pas juste Instagram-ready; elle est Superman-ready. Même nous, on lui demanderait bien les secrets de son régime protéiné et de son full-body workout.

Sur la Toile, les internautes rivalisent de compliments. «Phénoménale», «ultra-canon», peut-on notamment lire. Certains, relève le média Terra Femina, la comparent même à Sara Connor, dans Terminator 2.

Une revanche pour la star, qui avait révélé en 2019, dans une interview accordée au magazine Women’s Health, avoir été diagnostiquée dépressive avec un trouble de l’alimentation alors qu'elle était au sommet. Celle-ci avait expliqué avoir passé des années à «faire de l’exercice avec obsession» et à «classer la nourriture par catégorie», tout en devant gérer la popularité mondiale de son groupe. Mel C a également révélé dans ses mémoires que, contrairement aux autres membres du groupe, on lui avait interdit d'entretenir une romance, au début de sa carrière.

Aux côtés de son chéri

Ces heures sombres ont décidément l'air derrière elle. Sur les clichés indiscrets, l'on peut apercevoir Mel C s'enjailler aux côtés de son chéri, l'acteur australien Chris Dingwall. Pour rappel, les deux ont officialisé leur relation à Wimbledon, en juillet 2024, bien que les conditions exactes de leur rencontre restent, pour l'heure, encore mystérieuses.

Mel C a posté quelques clichés de ses vacances mielleuses sur ses réseaux, un geste très apprécié par ses fidèles, puisque la star a maintenu l'habitude de rester discrète sur ses amours.

On sait en tout cas que la chanteuse a une fille de 16 ans, Scarlet, avec son ex-partenaire Thomas Starr. Ils ont été ensemble pendant 10 ans, avant de se séparer en 2012. Elle a entretenu une relation avec son manager, Joe Marshall. Ils sont sortis ensemble pendant sept ans, avant de rompre en 2022.