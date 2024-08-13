Canicule en Suisse: voici comment aider vos animaux de compagnie

Avec la canicule qui frappe la Suisse, il est difficile de voir son animal de compagnie en détresse. Voici quelques astuces pour soulager votre chien ou chat.

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En 2019, on comptait 41% de Suisses ayant un animal de compagnie, selon 24 Heures. Et eux aussi souffrent de la canicule qui frappe le pays. Comme l'explique le média Geo, de nombreuses choses peuvent être mises en place pour soulager au mieux nos compagnons à quatre pattes face à cette chaleur extrême.

Il convient donc de faire attention aux signes avant-coureurs que vous communique votre animal de compagnie afin d'éviter un possible drame. Mais venons-en au fait, voici comment vous pouvez aider votre chien ou chat à surmonter la canicule en Suisse.

Tout d'abord, il y a une chose à mettre au clair: chats et chiens ne transpirent pas. Du moins, pas comme nous, humains. En effet, ces derniers ne peuvent que réguler leur température corporelle:

En produisant un peu de sueur au niveau des coussinets ou des parties génitales.

Par la salivation.

Ou encore par le halètement. Ce moyen est principalement utilisé par les chiens, en cas d'extrême chaleur.

Eviter les efforts physiques

Le premier bon geste à avoir est donc d'éviter les longues promenades au soleil en pleine journée pour votre chien. Privilégiez la soirée pour une promenade plus agréable tant pour lui que pour vous.

Tout comme nous, tout effort physique est à proscrire pour vos animaux de compagnie lorsque le mercure grimpe. Ceci afin d'éviter plusieurs problèmes, comme les coussinets irrités ou brûlés par le béton ou encore le coup de chaleur qui peut être fatal pour votre chien et entrainer la mort.

Comment détecter un coup de chaleur? La température corporelle du chien augmente de manière significative et atteint en général plus de 40°C. La fréquence cardiaque accélère et votre animal a des halètements intenses. Mais surtout, les muqueuses (telles que les gencives) deviennent pâles, presque blanches. S'en suit une perte d'équilibre et même de connaissance. Si votre chien en est victime, refroidissez-le progressivement avant de l'emmener chez un vétérinaire d'urgence.

L'hydratation est primordiale

Pour éviter une déshydratation, veillez à ce que votre compagnon ait toujours de quoi s'abreuver abondamment. Et si possible, changez l'eau plusieurs fois par jour. Si ce n'est pas possible, optez par exemple pour une fontaine à eau spécialement conçue pour animaux.

Cette dernière garantira une quantité d'eau fraîche suffisante pour la journée sans que vous ne vous en souciiez.

Image: maxizoo

Le tapis rafraîchissant, une autre option

Tous les magasins spécialisés vendent des tapis rafraîchissants dont le composé se durcit et refroidit au contact du poids de votre chien ou chat. Votre compagnon à quatre pattes se fera donc un plaisir de s'étaler sur ce tapis qui lui fera sans aucun doute le plus grand bien.

Image: maxizoo

Humidifier ses animaux avec un linge

Pour ceux qui le supportent, n'hésitez pas à humidifier vos animaux de compagnie. Mais veillez à ne jamais utiliser de l'eau trop froide! Privilégiez l'eau tiède à tendance froide, ceci afin d'éviter un choc thermique trop important. Voici deux exemples:

Remplissez un fond de baignoire et invitez votre animal à y pénétrer afin de mouiller ses coussinets, principal moyen de régulation de température chez les chiens et chats. Mouillez une serviette d'eau à température ambiante, puis essorez-la bien. Déposez-la sur le sol et encouragez votre animal à s'y coucher. Vous pouvez aussi la poser directement sur son dos.

Pensez aux lacs, rivières et points d'eau! Si pour vous aussi, cela peut être utile, votre chien vous remerciera également. Toutefois, attention à la cyanobactérie qui s'invite dans certains de nos lacs en Suisse avec la chaleur.

Avec modération, un glaçon de temps à autre fera plaisir à votre chien. Et pour une touche plus sympathique, pensez à y placer une friandise ou à y congeler un morceau de pastèque, par exemple.

Fermer fenêtres, stores et volets!

Voici là un conseil qui semble évident, mais qui est bien trop souvent négligé. En fermant vos fenêtres, stores ou volets pendant la journée, vous évitez ainsi que la chaleur ne pénètre dans votre logement.

En gardant vos pièces dans la pénombre, vos pièces resteront fraîches et votre animal de compagnie ne pourra que vous remercier!

Et sinon:

On ne laisse jamais son animal de compagnie dans la voiture. Sous aucun prétexte.

