Cara s'est confié sur une épreuve qui a failli lui coûter la vie. Getty Images Europe

Cara Delevingne a fait une overdose

Aujourd'hui âgée de 33 ans, le mannequin Cara Delevingne brise le silence et se confie sans fard sur un moment extrêmement compliqué de son existence.

Maria Bode / t-online

Plus de «Société»

Un article de

Invitée au micro du célèbre journaliste britanno-américain Louis Theroux dans son podcast, Cara Delevingne s’est livrée sans fard sur la période la plus critique de son existence.

Elle y a notamment confié avoir dû être réanimée d’urgence grâce à de la naloxone, un puissant antidote utilisé en cas d’overdose d’opioïdes. Une prise de parole courageuse pour celle qui célèbre aujourd'hui sa nouvelle vie d'abstinence.

Pour la star, le point de bascule professionnel et personnel s'est joué en 2022, après sa participation au festival Burning Man dans le désert du Nevada. A l’époque, des clichés d'elle, visiblement désorientée, pieds nus et une cigarette à la main dans un aéroport, font le tour de la presse mondiale. Derrière ces images alarmantes se cachait une réalité bien plus tragique. Cara Delevingne explique avoir consommé une quantité astronomique de stupéfiants durant l'événement, au point de subir une crise convulsive.

Dans la foulée, les contrats publicitaires s'effondrent. Si la jeune femme prend instantanément conscience de l’urgence de se soigner, la rechute est immédiate. «Je n’ai pas réussi à rester sobre», confie-t-elle.

Une bascule dans l'horreur

La situation bascule définitivement dans l'horreur peu de temps après. «J'ai fait une overdose, probablement parce que la cocaïne que j'avais achetée contenait des opioïdes», se souvient-elle. C’est sa compagne de l’époque qui, prise de panique, alerte les secours.

Les ambulanciers lui injectent alors de la naloxone pour contrer les effets mortels du produit. Durant ces secondes suspendues, l'actrice perd pied:

«Je ne comprenais pas ce qui se passait, c'était terrible»

A son réveil à l'hôpital, le soulagement laisse place à une immense détresse psychologique. «Je voulais mourir», avoue-t-elle avec une profonde honnêteté. «Parce qu’on réalise ce qu'on vient d'infliger aux personnes qu'on aime, et on lit la douleur sur leur visage. La honte... Rien que d'y penser, j'ai envie de pleurer. C'est atroce. C'est si difficile de se pardonner après cela. Ce fut l'une des expériences les plus douloureuses de toute ma vie. Faire subir cela à quelqu'un d'autre, c'est vraiment d'une dureté absolue.»

Vous vous inquiétez pour vous ou l'un de vos proches? Parlez-en et faites-vous aider 24 heures sur 24, c'est confidentiel et gratuit:

La Main Tendue (adultes, 24/7) au 143

Pro Juventute (jeunes, 24/7) au 147

Urgences médicales au 144

stopsuicide.ch

Ce traumatisme aura finalement agi comme l'électrochoc de la dernière chance. Cara Delevingne a immédiatement entamé une cure de désintoxication. Depuis ce jour, elle assure ne plus ressentir le moindre manque ni le désir de replonger. Forte de cette victoire sur elle-même, elle conclut avec espoir: «Quand on réussit à rester sobre pendant un an, on n'a plus jamais envie de faire marche arrière.»