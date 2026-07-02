Cara Delevingne a fait une overdose
Invitée au micro du célèbre journaliste britanno-américain Louis Theroux dans son podcast, Cara Delevingne s’est livrée sans fard sur la période la plus critique de son existence.
Elle y a notamment confié avoir dû être réanimée d’urgence grâce à de la naloxone, un puissant antidote utilisé en cas d’overdose d’opioïdes. Une prise de parole courageuse pour celle qui célèbre aujourd'hui sa nouvelle vie d'abstinence.
Pour la star, le point de bascule professionnel et personnel s'est joué en 2022, après sa participation au festival Burning Man dans le désert du Nevada. A l’époque, des clichés d'elle, visiblement désorientée, pieds nus et une cigarette à la main dans un aéroport, font le tour de la presse mondiale. Derrière ces images alarmantes se cachait une réalité bien plus tragique. Cara Delevingne explique avoir consommé une quantité astronomique de stupéfiants durant l'événement, au point de subir une crise convulsive.
Model/actress Cara Delevingne says she overdosed and had to be narcanned by paramedics at her home.— Breitbart News (@BreitbartNews) June 30, 2026
"I think there was opiates in the cocaine I had
bought, or something." pic.twitter.com/10LLBJClQn
Dans la foulée, les contrats publicitaires s'effondrent. Si la jeune femme prend instantanément conscience de l’urgence de se soigner, la rechute est immédiate. «Je n’ai pas réussi à rester sobre», confie-t-elle.
Une bascule dans l'horreur
La situation bascule définitivement dans l'horreur peu de temps après. «J'ai fait une overdose, probablement parce que la cocaïne que j'avais achetée contenait des opioïdes», se souvient-elle. C’est sa compagne de l’époque qui, prise de panique, alerte les secours.
Les ambulanciers lui injectent alors de la naloxone pour contrer les effets mortels du produit. Durant ces secondes suspendues, l'actrice perd pied:
A son réveil à l'hôpital, le soulagement laisse place à une immense détresse psychologique. «Je voulais mourir», avoue-t-elle avec une profonde honnêteté. «Parce qu’on réalise ce qu'on vient d'infliger aux personnes qu'on aime, et on lit la douleur sur leur visage. La honte... Rien que d'y penser, j'ai envie de pleurer. C'est atroce. C'est si difficile de se pardonner après cela. Ce fut l'une des expériences les plus douloureuses de toute ma vie. Faire subir cela à quelqu'un d'autre, c'est vraiment d'une dureté absolue.»
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Ce traumatisme aura finalement agi comme l'électrochoc de la dernière chance. Cara Delevingne a immédiatement entamé une cure de désintoxication. Depuis ce jour, elle assure ne plus ressentir le moindre manque ni le désir de replonger. Forte de cette victoire sur elle-même, elle conclut avec espoir: «Quand on réussit à rester sobre pendant un an, on n'a plus jamais envie de faire marche arrière.»