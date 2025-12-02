Charlie Puth ne fait pas l'unanimité. image: watson

Après Bad Bunny, cette star s'en prend plein la tête à cause du Super Bowl

Dimanche, l'on apprenait que Charlie Puth était l'artiste choisi pour interpréter l'hymne national américain lors du Super Bowl 2026 - un moment clé du show. De nombreux internautes ont manifesté leur désapprobation, poussant l'artiste à réagir.

Plus de «Société»

Décidément, de par son rôle de grand-messe qui réunit toute l'Amérique devant son écran, le Super Bowl ne cesse de polariser. Déjà, l'annonce de Bad Bunny comme tête d'affiche du show de la mi-temps de l'édition 2026 a fait grincer des dents les MAGA, qui n'ont pas hésité à qualifier la superstar portoricaine de «démoniaque», critiquant notamment le fait qu'il chante presque exclusivement en espagnol.

Son activisme, ses prises de position contre les politiques d'immigration des Etats-Unis, mais également son look qui tend à brouiller les frontières avec les genres ont été pointés du doigt par la frange la plus conservatrice du pays.

Mais désormais, une autre star génère la controverse. Si cette dernière est moindre, elle aura néanmoins eu l'heur de secouer la plateforme X. Il s'agit de Charlie Puth, qui a été choisi pour interpréter l'hymne national américain lors de la finale du championnat, qui se déroulera dans la nuit du dimanche 8 au lundi 9 février 2026.

Celui-ci assurera le show aux côtés de Coco Jones et Brandi Carlile, qui interpréteront respectivement Lift Every Voice and Sing et America the Beautiful.

C'est un véritable moment de consécration pour l'artiste de 34 ans, à qui l'on doit notamment les titres au succès planétaire See you again, ou encore We Don't Talk Anymore.

Un petit souvenir... 👇 We Don't Talk Anymore Vidéo: YouTube/Charlie Puth

Une grosse pression (pour chanter juste)

Avec la douce voix de miel de Charlie Puth, le Super Bowl s'assure que l'hymne sera chanté de manière solide, et met toutes les chances de son côté pour éviter une nouvelle séquence musicale gênante. En effet, la liste des superstars qui ont massacré l'hymne ne cesse de s'allonger d'année en année.

Sur celle-ci est souvent mentionnée Christina Aguilera, qui a proposé une version en mode «friture» en 2011, et qui, en plus, s'était plantée dans les paroles. La jeune femme avait osé dire «what so proudly we watched» au lieu de «o’er the ramparts we watched» (oh my gosh!), et s'était ramassée un bad buzz phénoménal sur les réseaux.

La prestation en question. Vidéo: YouTube/Canada

Du coup, la pression est immense pour Charlie, mais celui-ci s'est montré très enthousiaste à l'idée de relever le défi. Il a notamment affirmé en story Instagram que «le petit Charlie Puth serait en train de perdre la tête en ce moment». Le futur papa - sa femme Brooke Sansone est en effet enceinte de leur premier enfant - a également partagé une petite vidéo humoristique sur son compte, sur laquelle on l'aperçoit faire la leçon musicale à des joueurs de football.

De nombreux déçus

Si une bonne partie des followers de Charlie ont éclaté de joie à l'idée de le voir sur l'une des scènes les plus prestigieuses du pays de l'Oncle Sam, d'autres internautes sont loin de l'avoir soutenu. Sur X, un nostalgique de l'époque de Whitney Houston écrit:

«On a bien dégringolé depuis l'époque où Whitney Houston chantait au Super Bowl. Charlie Puth? J'ai bien peur qu'il n'ait pas beaucoup de voix à offrir»

D'autres internautes, tout aussi amères, se lamentent:

«Le Super Bowl est passé de voix légendaires à de la musique pop générique pour TikTok. Préparez-vous à une performance surfaite, auto-tunée et totalement oubliable» vu sur x

«Est-ce qu'ils peuvent arrêter de nous forcer la main avec cet homme?» vu sur x

«J'ai dû m'assurer que ce n'était pas un compte parodique, parce que franchement, quoi!» vu sur x

«Est-ce que c'est du rage bait?» vu sur x

«Qui, qui est qui?» Un internaute, en parlant des trois artistes Jones, Puth et Carlile. vu sur instagram

Les commentaires négatifs se sont tant accumulés qu'ils ont fini par atteindre le chanteur, qui s'est fendu d'une réponse mi-agacée, mi-déterminée, publiée sur X:

«Je ne prétendrai jamais être aussi bon chanteur que Whitney Houston. Mais je vous assure que nous préparons un arrangement vraiment spécial, en ré majeur. Ce sera l’une de mes meilleures performances vocales»

Ses fans l'ont enjoint à ne pas écouter les haters. «Je suppose qu'ils ne t'ont pas encore entendu chanter, Charlie», réagit notamment l'un d'eux. «Vous ne pouvez pas continuer à comparer les artistes d'aujourd'hui avec ceux du passé. On peut apprécier les performances légendaires du passé sans démolir celles d'aujourd'hui. Charlie pourrait bien livrer l'une des meilleures performances de ces 15 dernières années».

Ce sera une revanche collective 👇

A n'en point douter, la meilleure façon qu'a Charlie Puth de clouer le bec à tous les sceptiques est de préparer une prestation qui restera dans les annales - pour les bonnes raisons.

Voici la tasse de café le plus cher du monde Vidéo: extern / rest