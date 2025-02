Les équipes suisses Tudor et Q36.5 sont à la traîne

Le jeune joueur de 26 ans seulement a été élu meilleur joueur du Super Bowl, à l'issue d'une prestation solide (221 yards à la passe et 3 touchdowns dont un à la course). Kansas City a limité l'écart final grâce à trois touchdowns dans les dernières minutes. Mais la messe était déjà dite pour les Chiefs. Le score final est scellé à 40-14, laissant Philadelphie rafler un deuxième titre en sept ans. (mbr avec afp)

Longtemps appliqués en attaque mais sans brio, les Eagles ont parachevé leur démonstration en fin de rencontre avec un dernier coup de panache alors qu'il n'y avait rien à gagner à prendre des risques à ce stade.Le quarterback Jalen Hurts a ainsi lancé une fusée de 46 yards à destination du receveur DeVonta Smith pour un touchdown de plus (34-0).

«Cela montre qu'on ne peut pas briller sans les autres»", a déclaré au micro de Fox, après le coup de sifflet final, l'entraîneur de Philadelphie Nick Sirianni. «C'est le plus grand de tous les sports collectifs.»

Dès le premier quart-temps, les Eagles ont imposé leur rythme et le quarterback Jalen Hurts a ouvert le score avec un touchdown. La franchise de Pennsylvanie a construit son succès en première période, asphyxiant quasi totalement son opposant, qui n'a glané que 23 yards de progression en 30 minutes de jeu effectif, une misère.

C'est la fin d'un rêve et une cruelle désillusion pour les Chiefs, après avoir rêvé d’un troisième sacre en cinq ans. Le Super Bowl 2025 a vu les Philadelphia Eagles dominer les Kansas City Chiefs avec une performance éclatante, s’imposant sur un score final de 40-22.

