Le nouvel album de Taylor Swift est sorti

Ce dernier album, a récemment déclaré Taylor Swift, «m'a rappelé qu'écrire la musique, c'est ce qui me fait tenir debout».

Travis Kelce se confie sur ses projets et sa relation avec Taylor Swift

L'actuel élu de Taylor Swift est la star du football américain Travis Kelce, récent victorieux du Super Bowl. Et pour lui, le nouvel album «est incroyable».

«La musique me fait tenir debout»

La liste des morceaux, 16 au total, donne déjà quelques indices, par exemple So Long, London (Au revoir Londres). Revenir, sans prendre de gants, sur ses anciens compagnons est d'ailleurs devenue une tradition pour Taylor Swift, chanson après chanson.

Parmi les théories circulant sur ce nouvel album? Il s'épancherait sur l'ex de la chanteuse, l'acteur britannique Joe Alwyn. Le nom de l'opus serait d'ailleurs tiré d'une discussion de groupe nommée The tortured man club (Le club de l'homme torturé) que le comédien tenait avec Paul Mescal et Andrew Scott, deux autres acteurs.

«Je suis une très grande admiratrice de Post Malone de par sa qualité d'auteur, ses expérimentations musicales et ces mélodies qu'il compose et qui restent dans votre tête pour toujours.»

L'album contient des collaborations avec le groupe de rock britannique Florence + The Machine et le rappeur américain Post Malone, qui l'accompagne sur le premier morceau Fortnight.

Un ex, du rap et du rock

Ses millions de fans, les «Swifties», l'attendent depuis avec impatience et ont tenté de déceler dans chaque publication de la star des indices sur ce qui les attend.

«Tout est juste dans l'amour et la poésie... Le nouvel album THE TORTURED POETS DEPARTMENT (Le cercle des poètes torturés) est disponible maintenant», a écrit ce vendredi sur Instagram Taylor Swift. La star avait annoncé sa sortie en février lors de la cérémonie de remise des Grammy Awards, les prestigieuses récompenses américaines de la musique où elle a remporté pour la quatrième fois le trophée du meilleur album de l'année.

