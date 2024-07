Image: Shutterstock

Votre gazon sécrète une substance dangereuse pour les animaux

Savez-vous ce qui se passe lorsque vous passez la tondeuse dans votre jardin? Non? Alors on vous explique quel est le signal d'alarme de votre gazon.

Jennifer Buchholz / t-online

Si le gazon ne se porte pas bien, cela se traduit par des brins d'herbe bruns et des champignons. Il existe toutefois un autre signal d'alarme que le gazon envoie lorsqu'il n'est pas en santé. Il s'agit d'une odeur très particulière. Il sent alors le cis-3-hexénol.

Le cis-3-hexénol est composé de substances volatiles. Il est également appelé alcool des feuilles.

Certaines plantes dégagent ce parfum lorsqu'elles ont besoin d'aide.

C'est par exemple le cas des plants de maïs lorsqu'ils sont attaqués et dévorés par des chenilles. Dans ce cas, si elles dégagent le parfum des feuilles, les guêpes parasites viennent à leur secours. Elles pondent alors leurs œufs dans les chenilles pour les tuer.

Quand le gazon sent mauvais

Le gazon dégage également du cis-3-hexénol. C'est cette odeur que l'on appelle généralement «herbe fraîchement tondue».

Le gazon en sécrète d'une part lorsque des prédateurs l'attaquent et d'autre part lorsqu'il est coupé ou tondu. En d'autres termes, lorsqu'il est blessé. Toutefois, il n'appelle pas à l'aide en émettant cette odeur. Il active plutôt son processus de cicatrisation. En même temps, le gazon se protège contre les infections bactériennes et fongicides grâce au cis-3-hexénol.

Ce n'est toutefois pas une raison pour renoncer à la tonte. En effet, si le gazon n'est pas tondu, l'air au sol ne peut plus circuler correctement. Les champignons peuvent facilement se propager dans un environnement chaud et humide, ce qui est dommageable pour le gazon.

Le parfum des feuilles est-il toxique?

D'autres plantes sécrètent de l'alcool par les feuilles, entre autres:

Basilic

Jacinthe des jardins (Hyacinthus orientalis)

Jasmin (Jasminum officinale)

Tomates

Tulipes

Céleri

D'ailleurs, le cis-3-hexénol n'est pas toxique pour les humains. En revanche, il l'est pour les animaux. Dans le cadre d'études animales, ce liquide transparent et huileux a été administré à des rats et des souris. Ces dernières ont présenté des symptômes d'intoxication à partir de 4,7 grammes seulement.