Ce diable noir des abysses ne devrait pas être là

Au large de Tenerife, des scientifiques ont filmé pour la première fois un poisson des abysses en dehors des eaux profondes.

C’est une rencontre des plus rares qui a eu lieu au large de Tenerife, et il s’agirait même d’une première. Une baudroie abyssale, aussi appelée «diable noir des abysses», a été aperçue le 26 janvier près des côtes de Guía de Isora, une commune située à l’ouest de la plus grande île de l’archipel espagnol des Canaries. L’ONG espagnole Condrik Tenerife a partagé sur ses réseaux sociaux une vidéo de cette découverte exceptionnelle, vécue comme un événement pour la communauté scientifique.

«Il pourrait s’agir de la première observation enregistrée au monde d’un diable noir adulte vivant, en plein jour et en surface. C'est un poisson légendaire que peu de gens auront eu le privilège de regarder vivant les enregistrements existants à ce jour correspondent à des larves, des spécimens adultes morts ou filmés par des sous-marins.» L'ONG Condrik Tenerife

Il a pas une gueule de porte-bonheur. Image: Condra Tenerif

Le «diable noir des abysses» doit son surnom à son apparence peu flatteuse: une silhouette monstrueuse malgré sa taille modeste et des dents disproportionnées. Ce poisson évolue normalement dans les abysses, entre 200 et 2 000 mètres de profondeur, et ne remonte que très rarement à la surface. Il dispose d'un appendice dorsal bioluminescent, rempli de bactéries symbiotiques, qu'il utilise comme un appât pour attirer ses proies.

N’étant malheureusement pas dans son habitat naturel, le poisson n’a survécu que quelques heures. Les causes de cette remontée inhabituelle restent floues, mais les scientifiques suggèrent qu’elle pourrait être due à une maladie, un courant ascendant ou la fuite face à un prédateur. Les chercheurs ont ensuite transporté le spécimen mort au Musée de la nature et d’archéologie (Muna), à Santa Cruz de Tenerife. Cette découverte exceptionnelle suscite un vif intérêt scientifique.