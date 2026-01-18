Le célèbre restaurant gallois Ynyshir est dans le collimateur des autorités. Son chef Gareth Ward se défend. Image: Instagram/ynyshirrestaurant Profilbild ynyshirrestaurant

Ce restaurant a 2 étoiles Michelin, mais il est jugé insalubre

Le restaurant Ynyshir est considéré comme l'un des meilleurs au monde. Pourtant, lors d'une récente inspection d'hygiène, il n'a obtenu qu'une seule étoile. Une situation qui ne semble pas embarrasser le chef de cuisine.

Sabeth Vela Suivez-moi

Plus de «Société»

Avec ses deux étoiles Michelin, l'établissement gallois Ynyshir fait partie de l'élite mondiale. Mais les autorités alimentaires britanniques sont arrivées à une conclusion bien différente, provoquant un tollé avec leur évaluation de l'hygiène du local.

Selon le Guardian, Ynyshir a ouvert en 2013 et a reçu sa première étoile Michelin un an plus tard. Une deuxième a suivi en 2022. À l'époque, c'était le premier restaurant du Pays de Galles à obtenir une telle double distinction. Les établissements peuvent recevoir jusqu'à trois étoiles Michelin. Une étoile signifie que la table «vaut l'étape». Pour les restaurants qui «valent le détour», il y a deux étoiles, et ceux qui «valent le voyage» en reçoivent trois.

Chez Ynyshir, les prix pour un repas débutent à 468 livres par personne, soit plus de 500 francs. À de tels tarifs, les clients s'attendent, en plus de l'excellence culinaire, à un restaurant irréprochable.

Pourtant, lors d'une visite des inspecteurs de la sécurité alimentaire le 5 novembre 2025, le restaurant n'a obtenu qu'un point sur cinq. Pour l'administration, cela signifie que des «améliorations significatives» sont nécessaires.

«Je n'ai pas honte»

Le chef Gareth Ward s'est exprimé mercredi auprès de la BBC concernant l'évaluation de son restaurant. Il affirme ne pas être complexé par ce résultat:

«Je ne suis pas assis ici en train de me dire: "Mon Dieu, j'ai honte, j'ai fait quelque chose de mal"»

Ward explique ainsi pourquoi les autorités en sont arrivées à cette conclusion:

«J'achète du poisson de qualité sashimi au Japon. Les autorités ont déclaré qu'elles ne connaissaient pas la qualité de l'eau et qu'elles ne savaient donc pas si les poissons étaient vraiment de qualité sashimi.» Gareth Ward

Cette appellation signifie que le poisson ou les fruits de mer sont aptes à être consommés crus grâce à une fraîcheur absolue, une hygiène stricte et un traitement spécial.

Une nouvelle inspection demandée

Selon Ward, la qualité «sashimi» de ses produits garantit une consommation de poisson cru parfaitement «hygiénique». Comme le déclare le chef: «ce produit est consommé cru dans le monde entier, et c'est seulement parce que nos règles ne correspondent pas aux leurs qu'ils les remettent en question».

Le restaurant possède d'ailleurs une chambre de sel spéciale pour faire maturer les poissons. Un processus de maturation qui ne semble manifestement pas plaire aux autorités.

Le patron concède malgré tout que les inspecteurs n’avaient «pas tout à fait tort» sur certains points. Il a notamment ajouté un poste de lavage des mains pour le poisson et pointe du doigt des soucis administratifs pour expliquer ce résultat.

Gareth Ward a déjà déposé une demande pour une nouvelle inspection, mais aucune date n'a encore été fixée. L'établissement attend désormais une nouvelle visite des autorités pour redorer son blason.