Enquête après des menaces de mort visant les organisateurs des JO

La drag queen Nicky Doll a elle aussi été la cible des propos de l'ancien acteur britannique Laurence Fox. Sur son compte X, pourvu de plus de 527'000 abonnés, l'ancien acteur reconverti dans la politique et devenu militant anti-woke, a, entre autres, comparé les artistes drag queens participant au tableau «Festivité» de la cérémonie à des «baiseurs d'enfants» ou à des «petits pédophiles déviants».

Cette militante féministe et lesbienne était mise à l'honneur dans un tableau controversé de la cérémonie, incarné par des drag queens, une mannequin transgenre et une adolescente.

Le directeur artistique a expliqué dans sa plainte « être la cible sur les réseaux sociaux de messages de menaces et d'injures critiquant son orientation sexuelle et ses origines israéliennes supposées à tort », avait précisé le parquet.

Après une campagne de cyberharcèlement et une plainte de Thomas Jolly, le Pôle national de la lutte contre la haine en ligne (PNLH) du parquet a ouvert une enquête confiée à l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité et les crimes de haine (OCLCH).

Alexandre Billard, directeur général adjoint de l'agence événementielle Ubi Bene, Thomas Jolly, directeur artistique de la cérémonie d'ouverture, et Thierry Reboul, directeur exécutif des cérémonies des Jeux olympiques et paralympiques (JOP) de Paris, «ont déposé plainte pour menaces de mort», a précisé le parquet.

