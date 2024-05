Sébastien Cauet est accusé de plusieurs viols qu'il dément. Image: Corbis Entertainment

Cauet inculpé pour viols et agression sexuelle

L'animateur français est accusé par au moins cinq femmes de viols et d'agressions sexuelles. Après avoir été entendu lors d'une garde à vue jeudi, il a été placé sous contrôle judiciaire ce vendredi.

Sébastien Cauet, star française de la radio et du petit écran est mis en examen pour viols et agression sexuelle ce vendredi par le parquet de Paris affirme BFMTV. Il est accusé par au moins cinq femmes de viols et d'agressions sexuelles. Son contrôle judiciaire lui interdit désormais d'assurer son rôle d'animateur.

Ces accusations ont été portées contre le Français au cours des derniers mois. Les plaignantes ont été entendues par la brigade des mineurs. Sébastien Cauet, qui nie toutes les accusations, avait déjà été entendu par la même unité de police, en fin d'année dernière, mais en tant que plaignant pour diffamation et tentative d'extorsion.

L'animateur radio va également devoir verser une caution de 100 000 euros (99 000 francs). Ses avocats ont indiqué vendredi qu'ils allaient faire appel. (jch)