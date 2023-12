Accusé de viols, Cauet sort du silence

«Ce que vous diffusez là, c'est les propos de quelqu'un qui dit des mensonges. Et c'est assez grave. Tout cela a été organisé depuis quelques mois, voire années. Avec une volonté évidente d'obtenir de l'argent et de nuire»

«J'ai perdu ma mère à dix ans, mon père à vingt. J'ai vécu des moments durs. Je pensais que j'avais vécu le plus dur. Mais je suis en train de vivre le plus dur»

L'animateur, DJ et humoriste, est resté quelque temps dans le silence. Dimanche, il est venu s'exprimer sur le plateau de BFM. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les 40 minutes d'interview s'enchaînent dans une longue série de contre-accusations de la part de l'animateur, martelées encore et toujours.

Mariah Carey n'est plus la reine de Noël

Pour la première fois en 65 ans, Rockin' Around The Christmas Tree, de Brenda Lee, est en tête du Billboard's Hot 100. L'Américaine de 78 ans déclasse ainsi l'autoproclamée reine de Noël Mariah Carey. En parallèle, d'autres titres sortis il y a plus de 50 ans cartonnent toujours dans les playlists de Noël, même si une certaine Natasha St-Pier tente elle aussi sa chance (et un come back).

Chaque année, c'est la même rengaine. Mariah Carey y veille. Chaque 1er novembre, la diva enterre les citrouilles de Halloween pour nous rappeler que c'est déjà presque Noël. Et donc, qu'on peut faire grimper encore un peu sa fortune en se repassant en boucle, jusqu'à devenir zinzin, son tube All I Want For Christmas Is You en attendant de s'envoyer la bûche et les cadeaux à la tronche. Façon pour elle de nous dire «Merry Xmas à vous les pauvres, I'm rich», tandis que son titre truste la première place du Billboard's Hot 100 depuis quatre ans.