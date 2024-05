L'ancien couple formé par Cassie et P. Diddy lors du Met Gala, en 2018. Getty Images North America

Une vidéo montre P. Diddy agressant violemment son ex-compagne Cassie

La chaîne CNN a diffusé vendredi une vidéo très violente du rappeur américain en train d'agresser son ex-compagne, la chanteuse Cassie Ventura, dans un hôtel en 2016.

Une nouvelle vidéo de surveillance montre la star américaine Sean «Diddy» Combs en train d'attraper, de bousculer et de frapper son ex-petite amie, la chanteuse Cassie, lors d'une altercation en 2016.

Des images terrifiantes

Publiée par CNN vendredi, Casandra «Cassie» Ventura sort d'une chambre d'hôtel et se dirige vers un ascenseur tandis que P. Diddy, la poursuit, une serviette autour de la taille.

Lorsqu'il l'atteint, le rappeur la saisit par le cou et la jette au sol. Alors que Ventura gît de manière immobile, il lui donne un nouveau coup de pied et l'entraîne brièvement vers la direction de leur chambre d'hôtel, avant de la lâcher et de s'éloigner.

La réaction de l'avocat de Cassie

«Cette vidéo bouleversante ne fait que confirmer le comportement troublant et prédateur de Sean Combs. Il n'y a pas de mots pour exprimer le courage et la force d'âme dont Cassie Ventura a fait preuve en se manifestant pour faire la lumière sur cette affaire». Douglas H. Wigdor, l'avocat de Cassie Ventura

En novembre dernier, la chanteuse américaine a conclu un accord financier avec son ex-compagnon, le jour après avoir déposé plainte contre lui.

Développement suit.