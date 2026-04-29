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Italie: la côte adriatique connait une invasion de méduses

Vidéo: watson

Il vaut mieux ne pas se baigner dans cette ville italienne

Des milliers de méduses flottent à la surface des eaux du port de Trieste en Italie. Un phénomène inhabituel qui pourrait être lié au réchauffement climatique.
29.04.2026, 11:5129.04.2026, 11:53

Le golfe de Trieste, en Italie, est depuis quelques jours envahi par des milliers de méduses Rhizostoma pulmo. Bien que fréquente en Méditerranée et en Adriatique, cette espèce de méduse, surnommée chou-fleur ou poumon de mer, n’a jamais atteint une telle ampleur invasive.

D'après les spécialistes, cette horde hors du commun pourrait être en partie attribuée à la présence d'un vent puissant, le bora, caractéristique de la région. Ce vent agite les eaux de l'Adriatique depuis plusieurs jours, entraînant les méduses à la surface et les dirigeant vers le rivage.

Le réchauffement climatique est souvent cité comme une cause. Ces créatures bleutées se reproduisent désormais plusieurs semaines plus tôt, et la combinaison de cette propagation avec l'effet du vent pourrait expliquer cette invasion. (sbo)

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