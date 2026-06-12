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Mort du chanteur Frank Michael à 79 ans

Rendez-vous portrait avec le chanteur Frank Michael, le 9 novembre 2017. Cédric Perrin/Bestimage Paris France *** Rendez vous portrait with singer Frank Michael, November 9, 2017 Cédric Perrin Bestima ...
Le chanteur Frank Michael, le 9 novembre 2017.Image: www.imago-images.de

Mort de Frank Michael, le chanteur de «Toutes les femmes sont belles»

Connu pour ses chansons romantiques et son immense succès populaire, Frank Michael est décédé à l'âge de 79 ans.
12.06.2026, 11:4012.06.2026, 11:40

Le chanteur Frank Michael est décédé ce vendredi à l'âge de 79 ans. L'annonce a été faite par sa fille Sandra dans une publication sur les réseaux sociaux, rapporte Le Parisien.

«Mon papa est parti», a-t-elle écrit peu après 9h30. Selon le quotidien français, l'artiste a succombé à un cancer des poumons particulièrement agressif.

Connu pour ses chansons romantiques et son image de chanteur de charme, Frank Michael avait connu un important succès dans les années 1990 avec des titres comme Toutes les femmes sont belles ou Il est toujours question d'amour. Surnommé le «crooner aux cheveux blancs», il avait vendu près de 20 millions d'albums au cours de sa carrière, selon son producteur Enzo Falzone, cité par Le Parisien.

Populaire et discret

Né sous le nom de Franco Gabelli dans la province de Parme, en Italie, il avait émigré en Belgique avec sa famille à l'âge de 3 ans. Installé près de Liège, il s'était passionné très tôt pour la musique, participant à des concours de chant dès son adolescence. Son premier 45 tours était sorti en 1974. Malgré sa popularité auprès d'un public fidèle, Frank Michael était resté relativement discret dans les médias. Il s'était en revanche produit sans relâche sur scène, donnant environ 2000 concerts au cours de plus de quarante années de carrière, selon son producteur.

Très affaibli ces derniers mois, il avait donné son dernier concert le 14 décembre 2025 dans une église de Bischwiller, dans le Bas-Rhin. (jah)

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